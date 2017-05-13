Борнмут обыграл Бернли, Сандерленд уступил Суонси

Чемпионат Англии. 37-й тур
«Борнмут» – «Бернли» – 2:1
Голы: 1:0 – 25 Станислас, 1:1 – 83 Воукс, 2:1 – 85 Кинг.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Кук, Артер (Гослинг, 81), Станислас (Айб, 87), Пью, Кинг, Муссе (Фрэйзер, 66).
«Бернли» – Хитон, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Арфилд (Гудмундссон, 75), Вествуд, Хендрик, Бойд (Брэйди, 55), Барнс (Грэй, 46), Воукс.
Предупреждение: Брэйди (89).
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«Сандерленд» – «Суонси» – 0:2
Голы: 0:1 – 9 Льоренте, 0:2 – 45 Нотон.
«Сандерленд» – Пикфорд, Коне, Денайер (Гибсон, 20), Манкильо, О′Ши, Ндонг, Ларссон, Джонс, Аничебе (Хазри, 37), Борини, Дефо.
«Суонси» – Фабианьски, Моусон, Ольссон, Нотон, Фернандес, Ки Сон Ен (Фер, 67), Бриттон (Корк, 77), Сигурдссон, Кэрролл, Айю, Льоренте (Нарсинх, 89).
Предупреждения: Ларссон (58), Хазри (78), Гибсон (84), Борини (86).
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«Мидлсбро» – «Саутгемптон» – 1:2
Голы: 0:1 – 42 Родригес, 0:2 – 57 Редмонд, 1:2 – 72 Бэмфорд.
«Мидлсбро» – Гьюзан, Чемберс, Френд, Фабио, Гибсон, де Рон, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 60), Даунинг (Фишер, 60), Негредо, Бэмфорд.
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Касерес, Бертран, Пье, Хейбьерг (Дэвис, 74), Ромеу, Буфаль (Редмонд, 46), Класи, Родригес, Лонг (Остин, 87).
Предупреждения: Клейтон (66), Гибсон (86), де Рон (90).
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«Манчестер Сити» – «Лестер» – 2:1
Голы: 1:0 – 29 Сильва, 2:0 – 36, пенальти Габриэл Жезус, 2:1 – 42 Окадзаки.
«Манчестер Сити» – Кабальеро, Отаменди, Компани, Клиши, Фернандиньо, де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Сильва, Сане, Стерлинг (Агуэро, 78), Габриэл Жезус (Навас, 90).
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Чилуэлл, Симпсон, Фукс, Кинг (Амарти, 68), Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 80), Марез, Окадзаки (Слимани, 73), Варди.
Предупреждения: Беналуан (35), Компани (50), Фукс (72), Олбрайтон (79), Агуэро (84), Сильва (90).
Источник — Sport.ua
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