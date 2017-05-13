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29-й тур
Олимпик Д
2:1
Динамо Киев
13.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик впервые обыграл Динамо и борется за выход в Лигу Европы

На стадионе «Динамо» штанги помогали донецкой команде

  • 13.05.2017 18:58
  • 1589 просмотров
  • 41 комментария
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Отчет матча ожидайте позже...

«Олимпик Д» - «Динамо Киев» - 2:1

Михаил Сергийчук, 8, Антон Поступаленко, 63 - Никита Бурда, 90+5

«Олимпик Д»: Заури Махарадзе, Антон Поступаленко (Виталий Гошкодеря, '76), Михаил Сергийчук (Виталий Федорив, '83), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Иван Брикнер, Андрей Богданов (Иван Матяж, '79), Моха Рхарсалла, Сергей Гринь, Сергей Шестаков

«Динамо Киев»: Артур Рудько, Александар Пантич, Зураб Очигава, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Виталий Буяльский, Николай Морозюк (Владимир Шепелев, '64), Роман Яремчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш (Андрей Ярмоленко, '46), Виктор Цыганков (Артем Беседин, '73)

Андрей Богданов, 38. Иван Брикнер, 87. Евгений Цимбалюк, 90+2. - Тамаш Кадар, 80.
 

Главный арбитр: Евгений Можаровский (Львов)
 
Удары (в створ): 10 (3) – 12 (3).
Угловые: 5 – 8.
Офсайды: 2 – 2.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 13.05.2017 19:20
    0
    korrdon, 13.05.2017 19:15
    Семирамид после очередного выноса динамушки Шахтой железную жопу по слухам заказал
    __________________________________
    Он скоро появится, и будет всем напоминать 75 год.
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