Олимпик впервые обыграл Динамо и борется за выход в Лигу Европы

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«Олимпик Д» - «Динамо Киев» - 2:1
Михаил Сергийчук, 8, Антон Поступаленко, 63 - Никита Бурда, 90+5
«Олимпик Д»: Заури Махарадзе, Антон Поступаленко (Виталий Гошкодеря, '76), Михаил Сергийчук (Виталий Федорив, '83), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Иван Брикнер, Андрей Богданов (Иван Матяж, '79), Моха Рхарсалла, Сергей Гринь, Сергей Шестаков
«Динамо Киев»: Артур Рудько, Александар Пантич, Зураб Очигава, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Виталий Буяльский, Николай Морозюк (Владимир Шепелев, '64), Роман Яремчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш (Андрей Ярмоленко, '46), Виктор Цыганков (Артем Беседин, '73)
Андрей Богданов, 38. Иван Брикнер, 87. Евгений Цимбалюк, 90+2. - Тамаш Кадар, 80.
Источник — Sport.ua
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