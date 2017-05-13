Невероятный камбек Баварии в матче с Лейпцигом

Чемпионат Германии. 33-й тур
«РБ Лейпциг» – «Бавария» – 4:5
Голы: 1:0 – 2 Забитцер, 1:1 – 17, пенальти Левандовски, 2:1 – 29, пенальти Вернер, 3:1 – 47 Поульсен, 3:2 – 60 Алькантара, 4:2 – 65 Вернер, 4:3 – 84 Левандовски, 4:4 – 90 Алаба, 4:5 – 90 Роббен.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Бернардо, Комппер, Упамекано, Забитцер (Шмитц, 69), Ильзанкер, Демме, Кейта, Форсберг, Поульсен (Зельке, 76), Вернер (Хедира, 80).
«Бавария» – Штарке, Бернат, Алаба, Боатенг, Лам, Киммих (Мюллер, 67), Хаби Алонсо (Видаль, 61), Алькантара, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 44), Левандовски.
Предупреждения: Хаби Алонсо (28), Дуглас Коста (64), Видаль (64), Алькантара (72), Боатенг (77), Кейта (90).
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«Байер» – «Кельн» – 2:2
Голы: 0:1 – 14 Йойич, 0:2 – 49 Клюнтер, 1:2 – 60 Кисслинг, 2:2 – 71 Похьянпало.
«Байер» – Лено, Едвай, Та, Венделл, Хенрихс, Хавертц (Бэйли, 86), Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 57), Брандт, Кисслинг, Эрнандес (Похьянпало, 68).
«Кельн» – Хорн, Суботич, Соренсен, Хайнц, Хектор, Йойич (Рауш, 76), Леманн, Битенкур (Хегер, 57), Клюнтер, Цоллер (Осако, 46), Модест.
Предупреждения: Леманн (62), Рауш (90).
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«Шальке-04» – «Гамбург» – 1:1
Голы: 1:0 – 25 Бургшталлер, 1:1 – 90 Ласогга.
«Шальке-04» – Фэрманн, Настасич, Хеведес, Керер, Колашинац, Бенталеб (Гайс, 90), Горетцка, Бургшталлер, Калиджури (Авдияй, 61), Коке, Хунтелар (Стамбули, 80).
«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Остжолек, Дикмайер (Ласогга, 85), Сакаи, Яничич (Грегорич, 78), Юнг, Костич, Холтби, Джатта (Вальдшмидт, 72), Вуд.
Предупреждения: Настасич (8), Дикмайер (49), Колашинац (55), Бенталеб (69).
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«Майнц» – «Айнтрахт Ф» – 4:2
Голы: 0:1 – 42 Хргота, 0:2 – 50 Сеферович, 1:2 – 60 Кордоба, 2:2 – 62 Белль, 3:2 – 76 Муто, 4:2 – 90, пенальти Де Бласис.
«Майнц» – Хут, Балогун, Белль, Бросински, Гбамен, Озтуналы (Муто, 46), Фрай (Латца, 75), Де Бласис, Донати, Кркич, Кордоба (Квайсон, 87).
«Айнтрахт Ф» – Градецки, Абраам, Очипка, Таватха (Ребич, 79), Хектор, Гачинович, Фабиан, Баркок (Безушков, 69), Чендлер, Хргота, Сеферович (Варела, 76).
Предупреждения: Чендлер (12), Фабиан (53), Белль (72), Муто (77), Ребич (84), Кркич (89), Безушков (90), Де Бласис (90).
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«Вольфсбург» – «Боруссия М» – 1:1
Голы: 0:1 – 24 Вестергор, 1:1 – 58 Гомес.
«Вольфсбург» – Кастельс, Кнохе, Хорн, Юнг, Арнольд, Гилавоги, Луис Густаво, Дидави (Малли, 59), Базур, Нтеп (Осимхен, 59), Гомес.
«Боруссия М» – Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Эльведи (Штробль, 75), Шульц, Крамер, Дауд, Хофманн (Джонсон, 66), Траоре (Раффаэл, 71), Хан, Штиндль.
Предупреждения: Базур (45), Хорн (49), Шульц (53).
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«Аугсбург» – «Боруссия Д» – 1:1
Голы: 1:0 – 28 Финнбогасон, 1:1 – 32 Обамеянг.
«Аугсбург» – Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Стафилидис (Каюби, 68), Макс, Кор, Байер, Халил Алтынтоп, Шмид (Тайгль, 87), Верхаг, Финнбогасон (Чжи Дон Вон, 90).
«Боруссия Д» – Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Геррейру (Пулишич, 80), Гинтер (Роде, 89), Вайгль (Дурм, 23), Кагава, Ройс, Пишчек, Обамеянг, Дембеле.
Предупреждения: Гинтер (13), Стафилидис (59), Кор (90).
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«Вердер» – «Хоффенхайм»– 3:5
Голы: 0:1 – 7 Салаи, 0:2 – 11 Крамарич, 0:3 – 40 Цубер, 0:4 – 49 Крамарич, 0:5 – 51 Бичакчич, 1:5 – 59 Гебре Селассие, 2:5 – 86 Баргфреде, 3:5 – 90 Бауэр.
«Вердер» – Видвальд, Бауэр, Сане, Гебре Селассие, Юнузович, Эггештайн (Гарсия, 54), Велькович, Бартельс, Дилэйни (Кайнц, 75), Гнабри (Баргфреде, 54), Крузе.
«Хоффенхайм» – Бауманн, Бичакчич, Зюле (Толян, 60), Кадержабек, Цубер, Демирбай, Фогт, Руди, Крамарич, Салаи (Вагнер, 69), Ут (Амири, 63).
Предупреждения: Зюле (12), Бауэр (80).
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«Дармштадт» – «Герта» – 0:2
Голы: 0:1 – 14 Калу, 0:2 – 28 Торунарига.
«Дармштадт» – Хойер, Банггор, Холланд, Сиригу, Сулу, Хеллер (Горка, 84), Камавуака (Розенталь, 35), Гондорф, Алтынтоп, Вранчич (Штро-Энгель, 64), Платте.
«Герта» – Ярстейн, Штарк (Баак, 82), Платтенхардт, Пекарик, Торунарига, Эссвайн (Вайзер, 63), Дарида, Аллан, Харагути, Калу (Майер, 90), Ибишевич.
Предупреждения: Сулу (67), Розенталь (84), Гондорф (86).
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«Фрайбург» – «Ингольштадт» – 1:1
Голы: 1:0 – 31 Филипп, 1:1 – 43 Лескано.
«Фрайбург» – Шволов, Гульде, Гюнтер, Игньовски, Кемпф, Абраши, Хефлер, Филипп (Штенцель, 75), Булут (Грифо, 57), Хаберер, Нидерлехнер (Петерсен, 63).
«Ингольштадт» – Хансен, Брежери, Тиссеран, Зуттнер (Юнг, 87), Матип, Гросс, Коэн, Лекки, Рожер (Моралес, 62), Хадерджонай (Киттель, 62), Лескано.
Предупреждения: Хадерджонай (45), Рожер (61), Лескано (69), Гульде (71), Абраши (90).
Источник — Sport.ua
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