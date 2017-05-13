Невероятный камбек Баварии в матче с Лейпцигом

__________________________________Он скоро появится, и будет всем напоминать 75 год.

А про игру ничего сказать не хочешь, или только желчью плевать умеешь? Харьк в тебя)

А ты б не юмором и не отгавкивался, а лучше бы как болельщик по существу пригранично матча написа...

Кризис В Динамо продолжается... РЕеброва в отставку. И да.. Не аверте Сурку, с этой молодежью ДК...

Олимпику это наа емейл сбрось ! Они еще раз посмеются , если сегодня со смеху не п...

даун ты по паспорту)))

А ты думаешь Король типа против Дырки только бычье даунецкое? Даун ты тогда! Двуличный блин!

бычье у тебя на лбу тварь винторогая

Ты считаешь что УЕФА свой рейтинг "только в радиусе террикоров" составляет ???

долбень винторогий читай и трепещи-----------Для многих людей поэтический образ чайки – символ св...