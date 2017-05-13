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Шаран отказался пожать руку Вернидубу перед матчем

Наставник «Александрии» не простил своему коллеге обвинений в нечестной игре

  • 13.05.2017 18:20
  • 2388 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран перед матчей с «Зарей» отказался пожать руку наставнику соперников – Юрию Вернидубу.

Напомним, ранее Вернидуб в послематчевом интервью намекал на то, что «Александрии» подсуживали в некоторых матчах чемпионата.

Владимир Шаран в ответ заявил, что это клевета и главный тренер «Зари» не имеет морального права говорить подобные вещи.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    IlyashenkoM6-2013
    online
      IlyashenkoM6-2013, 13.05.2017 18:30
    -16
    - Шаран "алкаш конченый". Штраф и дисквалификацию колхознику.
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    ram-le
    online
    ram-le, 13.05.2017 18:53
    -12
    Рогуль галицкий...
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    VAD
    VAD, 13.05.2017 19:02
    +3
    Респект, а то привык этот плакса всех вокруг обвинять
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    vanadiy_98
      vanadiy_98, 13.05.2017 19:03
    +6
    Правильно сделал, а то Вернидуба иногда заносит.
    Тем более что тренер Зари не доказал и не опроверг свои бессмысленные высказывания.
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 13.05.2017 19:04
    -1
    ведь нормальный тренер, жаль луческу покусал
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    icebeer
    online
      icebeer, 13.05.2017 19:05
    -7
    5000 грн штраф
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    Володимир Козубовський
      Володимир Козубовський, 13.05.2017 19:06
    +3
    Правильно сделал
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 13.05.2017 19:10
    0
    Не оправдываю Шарана , но понимаю ! Я бы тоже так сделал ! Вернидуб "зазвездился" !
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