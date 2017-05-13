Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран перед матчей с «Зарей» отказался пожать руку наставнику соперников – Юрию Вернидубу.
Напомним, ранее Вернидуб в послематчевом интервью намекал на то, что «Александрии» подсуживали в некоторых матчах чемпионата.
Владимир Шаран в ответ заявил, что это клевета и главный тренер «Зари» не имеет морального права говорить подобные вещи.
Источник — #FootballHub
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Тем более что тренер Зари не доказал и не опроверг свои бессмысленные высказывания.
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