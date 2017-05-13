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Лука МОДРИЧ: «Самое главное, что Реал вышел в финал ЛЧ»

Полузащитник «Королевского» клуба – о самом важном этапе сезона

  • 13.05.2017 17:53
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ФК Реал Мадрид. Лука Модрич
© ФК Реал Мадрид. Лука Модрич

Продемонстрировав впечатляющую игру в Лиге Чемпионов против «Атлетико», полузащитник «Мадрида» Лука Модрич в интервью хорватской газете Sportske Novosti признался, что показывать свой лучший футбол ему помогает отличная физическая подготовка. Работа под руководством тренера по физподготовке Антонио Пинтуса позволила хорвату и нескольким другим членам команды набрать оптимальную физическую форму на самом важном этапе сезона.

О физической форме

«Я чувствую себя хорошо физически, а это крайне важно для уровня, который ожидают от меня».

О выходе в финал

«Лично я доволен своими выступлениями, но самое главное, что «Реал Мадрид» в финале».

О своем восстановлении

«Когда я вернулся после артроскопии, у меня возникла проблема с приводящей мышцей, и я выбился из ритма. Я осознавал, что мне нужно вернуть свою физическую форму, чтобы демонстрировать необходимый уровень игры в конце сезона».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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