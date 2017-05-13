Верес та Іллічівець розійшлися миром

Матчем сезону для обох команд стала зустріч «Іллічівця» та «Вереса» у Маріуполі. У разі перемоги над прямим конкурентом команда з берега Азовського моря вже за чотири тури до фінішу чемпіонату могла оформити путівку до УПЛ.

Не менш важливим поєдинок був і для гостей. Кожна наступна втрата очок у чемпіонаті в купі із успіхом конкурентів – для «червоно-чорних», які досі борються за підвищення у класі – перетворюється на трагедію. На другий план у даній ситуації відходило навіть те, що за підсумком цього матчу і незалежно від результату - «Верес» вперше у своїй історії міг завоювати бронзові медалі Першої ліги. І також достроково.

Ще один аспект, який підливав масла у вогонь протистояння – гонка бомбардирів між Русланом Степанюком та Русланом Кісілем, яка із заочної у звітній зустрічі перетворилася на очну.

Рівняни розпочали матч у тому ж складі, що вийшов зі стартових хвилин у матчі попереднього туру проти столичної «Оболоні». На лаві запасних Ростислава Волошиновича, який зазнав пошкодження перед матчем, замінив Володимир Дмитренко.

Саме «Верес» створив перший небезпечний момент у матчі. Антон Котляр виконав прекрасний сольний прохід лівим флангом і пробивав у ближній кут – Рустам Худжамов зреагував. Розіграш кутового завершував Сергій Борзенко. У дар у нього вийшов невдалим.

Господарі відповіли ударом Сергія Яворського після непоганого виконання штрафного удару Костянтином Ярошенком – вище воріт.

У середині тайму свій швидкісний прохід вдруге повторив Антон Котляр. Втім його оточили одразу троє суперників і до удару справа не дійшла.

За рівної загалом гри м’яч не часто затримувався у центрі поля. Обидві команди багато та зі смаком атакували, втім ніяк не могли довести справу до завершального удару, або хоча б, до завершальної передачі.

Напівмоментів за такої гри дещо більше мали все ж господарі. Олександр Ільющенков двічі рятував «Верес» від реальної небезпеки після розіграшів кутових у виконанні футболістів «Іллічівця».

Щойно розпочався другий тайм – господарі втратили чудовий момент відкрити рахунок. Руслан Фомін, стартувавши зі своєї половини поля, виграв забіг у В’ячеслава Лухтанова, пробив повз Олександра Ільющенкова, втім не влучив у ворота.

Після години ігрового часу маріупольці мали ще одну хорошу нагоду забити. Лухтанов у власному штрафному загубив Руслана Кісіля, якому асистував Костянтин Ярошенко. Кісіль до м’яча не дістав, але передачу замикав Руслан Фомін. На щастя для «червоно-чорних» - знову невлучно.

Розв’язка у матчі настала на 79-й хвилині. Олександр Насонов виконав передачу зі штрафного, Сергій Яворський виграв верхову боротьбу і пробив. М’яч, швидше за все, летів не у площину воріт, але удар-передачу від партнера на дальній стійці у боротьбі із Сергієм Борзенком замкнув Сергій Вакуленко – 1:0…

Згодом у матчі сталася ще одна прикрість. Четверту у сезоні жовту картку заробив Валерій Кучеров, який тепер пропустить гру наступного туру проти «Миколаєва».

Намагаючись відігратися, Юрій Вірт випустив замість Дмитра Козьбана свіжого Ігоря Сікорського. Заключні хвилини матчу наша команда провела в атаці і вже у доданий до основного час таки зуміла відігратися. Автор голу у ворота рівнян Сергій Вакуленко відверто відштовхнув у власному штрафному майданчику Руслана Степанюка. Найкращий голеадор Першої ліги пенальті виконав холоднокровно - 1:1!

Рівняни здобувають трудове очко у Маріуполі і відкладають святкування «Іллічівцем» виходу до УПЛ...

«Іллічівець» - «Верес» - 1:1 (0:0)

Голи: Вакуленко (79) - Степанюк (90+4, з пенальті)



«Іллічівець»: Худжамов - Насонов, Яворський, Вакуленко, Неплях, Кольцов, Мишньов, Ярошенко (Тищенко, 66), Кісіль, Кожанов (Мигунов, 90), Фомін. Запасні: Гальчук, Цюпа, Гоміс, Новотрясов, Жичиков.

Головний тренер: Олександр Севидов.

«Верес»: Ільющенков - Зозуля, Борзенко, Лухтанов, Западня, Кучеров (Орловський, 89), Морозенко, Котляр, Степанюк, Герасимець (Петько, 68), Козьбан (Сікорський, 81). Запасні: Когут, Білий, Коблюк, Дмитренко.

Старший тренер: Юрій Вірт.

Попередження: Кісіль (76), Яворський (89) – Кучеров (82), Петько (87)