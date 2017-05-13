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ВИДЕО ДНЯ. Незасчитанный гол Мареза с пенальти

Полузащитник «Лестер» дважды коснулся мяча во время удара

  • 13.05.2017 17:42
  • 2820 просмотров
  • 8 комментария
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sporf.com
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В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Лестер» случился забавный эпизод.

На 76 минуте Гаэль Клиши («МС») сфолил в своей штрафной площади и предоставил соперникам право на пробитие одиннадцатиметрового удара. К мячу подошел Рияд Марез и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот Вилли Кабальеро.

Каково же было удивление игроков «Лестера», когда арбитр матча отменил взятие ворот. Но, на повторе можно убедиться, что судья действовал согласно букве закона: Марез во время исполнения пенальти поскользнулся и дважды коснулся мяча, что запрещено футбольными правилами.

Чемпионат Англии. 37-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 2:1
Голы: 1:0 – 29 Сильва, 2:0 – 36, пенальти Габриэл Жезус, 2:1 – 42 Окадзаки.

«Манчестер Сити» – Кабальеро, Отаменди, Компани, Клиши, Фернандиньо, де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Сильва, Сане, Стерлинг (Агуэро, 78), Габриэл Жезус (Навас, 90).
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Чилуэлл, Симпсон, Фукс, Кинг (Амарти, 68), Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 80), Марез, Окадзаки (Слимани, 73), Варди.
Предупреждения: Беналуан (35), Компани (50), Фукс (72), Олбрайтон (79), Агуэро (84), Сильва (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Металофан
      Металофан, 13.05.2017 17:47
    0
    это вам не украинское судейство тут всё четко
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    alegofich
      alegofich, 13.05.2017 17:51
    +1
    Металофан, 13.05.2017 17:47
    это вам не украинское судейство тут всё четко
    Это вам не ведмедя ганять балалайкой...
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    Arius.
    online
      Arius., 13.05.2017 17:55
    -7
    Металофан, 13.05.2017 17:47
    это вам не украинское судейство тут всё четко
    Это вам не укр чемп, от просмотра которого, только тошнит!
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    alegofich
      alegofich, 13.05.2017 18:04
    +3
    Arius., 13.05.2017 17:55
    Металофан, 13.05.2017 17:47
    это вам не украинское судейство тут всё четко

    Это вам не укр чемп, от просмотра которого, только тошнит!
    Забери з аватарки емблему легендарного клубу антинардний смітник!
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    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 13.05.2017 18:10
    +2
    а когда-то вот такой вот засчитанный пенальти - решил исход встречи Днепра с Марселем и Марсель прошел дальше, при этом никто особо не возникал почему-то.
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    alegofich
      alegofich, 13.05.2017 18:22
    0
    Ярик Ярославский, 13.05.2017 18:10
    а когда-то вот такой вот засчитанный пенальти - решил исход встречи Днепра с Марселем и Марсель прошел дальше, при этом никто особо не возникал почему-то.
    Тому є вислів підсужують сильнішим... але жаль, що тоді вважали сильнішим марсель, пам'ятаю той матч... вболівав шалено за метал...)))
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    Jeck
      Jeck, 13.05.2017 18:59
    +2
    Фігня повна в правилах.
    Пригадую коли при пробитті пенальті воротар робив крок вперед і потім стрибав в кут.
    Пенальті реалізовувалось, але суддя заставляв перебивати із-за неправильних дій воротаря.
    А тут незараховують мяч - несправедливо
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 13.05.2017 19:07
    +1
    Дрогба Дніпру Кучеревського так забив, тоді зарахували
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