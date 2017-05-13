В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Лестер» случился забавный эпизод.
На 76 минуте Гаэль Клиши («МС») сфолил в своей штрафной площади и предоставил соперникам право на пробитие одиннадцатиметрового удара. К мячу подошел Рияд Марез и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот Вилли Кабальеро.
Каково же было удивление игроков «Лестера», когда арбитр матча отменил взятие ворот. Но, на повторе можно убедиться, что судья действовал согласно букве закона: Марез во время исполнения пенальти поскользнулся и дважды коснулся мяча, что запрещено футбольными правилами.
Чемпионат Англии. 37-й тур
«Манчестер Сити» – «Лестер» – 2:1
Голы : 1:0 – 29 Сильва, 2:0 – 36, пенальти Габриэл Жезус, 2:1 – 42 Окадзаки.
«Манчестер Сити» – Кабальер о, Отаменди, Компани, Клиши, Фернандиньо, де Брюйне (Сабалета, 82), Туре, Сильва, Сане, Стерлинг (Агуэро, 78), Габриэл Жезус (Навас, 90).
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Чилуэлл, Симпсон, Фукс, Кинг (Амарти, 68), Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 80), Марез, Окадзаки (Слимани, 73), Варди.
Предупреждения: Беналуан (35), Компани (50), Фукс (72), Олбрайтон (79), Агуэро (84), Сильва (90).
Источник — Sport.ua
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это вам не украинское судейство тут всё четко
Это вам не укр чемп, от просмотра которого, только тошнит!
Пригадую коли при пробитті пенальті воротар робив крок вперед і потім стрибав в кут.
Пенальті реалізовувалось, але суддя заставляв перебивати із-за неправильних дій воротаря.
А тут незараховують мяч - несправедливо
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