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Роберт Левандовски забил 150-й гол в Бундеслиге

Польский форвард стал 14 футболистом, которому покорилось данное достижение

  • 13.05.2017 17:13
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fcbayern.com. Роберт Левандовски
© fcbayern.com. Роберт Левандовски

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 33-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг». На 17 минуте польский форвард реализовал пенальти.

Этот гол стал для Левандовски 150-м в Бундеслиге. Для достижения данного результата 28-летнему футболисту понадобилось 226 матчей.

Голы Левандовски по клубам:
«Боруссия Д» – 74 гола,
«Бавария» – 76 голов.

Поляк стал 14 игроком в истории немецкого первенства, которому покорилась отметка в 150 голов.  Чтобы войти в топ-10 бомбардиров за всю историю Бундеслиги, Левандовски осталось забить 16 голов. Лидирует по этому показателю легендарный форвард «Баварии» Герд Мюллер с феноменальным показателем в 365 мячей.

Добавим, что в текущем сезоне Левандовски забил 50 голов в 52 матчах за свой клуб и сборную Польши.

Источник — Sport.ua

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