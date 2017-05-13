Юрий КОВАЛЬ: «Сегодня важен был результат и он был определяющим»

Главный тренер «Зари» Юрий Коваль:

- Сегодня была борьба за результат. Нам крайне была необходима именно победа. Естественно, пока счёт был ничейным, игроки показывали раскрепощённость, чуть упростили игру, было больше диагональных передач. При численном преимуществе задача была использовать лишнего игрока. Это не хоккей, было сложновато. Тем не менее, сумели забить мяч после фола. И вот здесь немного злую шутку сыграла сама ситуация. Боясь за результат, появилось много неоправданных передач назад, поперёк. Не хотели рисковать, чтобы не ошибиться. Сегодня, ещё раз повторюсь, важен был результат и он был определяющим.

- Не было традиционного рукопожатия тренеров… Вам известно кто не пожал руку и какая была ситуация?

- Я работаю с Юрием Вернидубом достаточно давно. После еврокубков мы были приятно удивлены толерантностью наших коллег в зарубежных клубах, начиная от Жозе Моуринью, который тренирует «Манчестер Юнайтед», заканчивая Хеннингом Бергом, который в своё время тренировал «Легию», которые жмут руку не только главным тренерам, но и всем сотрудникам клуба. Есть определённая этика. Не хочу вносить своё мнение в конфликт. Считаю, что есть обязанность перед игрой пожать друг другу руки. Наш тренер подошёл к скамейке «Александрии» и подал руку Шарану. А как было дальше, я не видел, так как смотрел на игроков на поле. Считаю, что в любой ситуации нужно оставаться этичным и в личностные моменты футбол не превращать.