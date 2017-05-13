БУРЯК: Хочу, чтобы нынешнее поколение Динамо оставило след в истории

Экс-полузащитник «Динамо» Леонид Буряк вспомнил о Валерии Васильевиче и поздравил клуб «Динамо» с 90-летним юбилеем.

90 лет клубу – это праздник для всех динамовцев. А что касается Валерия Лобановского, не верится, что его уже 15 лет нет с нами. Не одно поколение футболистов благодарно ему. Думаю, нынешнее поколение в долгу. Мы хотим, чтобы они также оставили свой след в истории. Чемпионат Украины – это хорошо, но должны быть и более высокие мечты. Надеюсь, мы дождемся того момента, когда один из европейских кубков будет снова в Киеве.

- Можно ли сказать, что вместе с Лобановским ушла целая эпоха «Динамо»?

- Конечно. Уже играют футболисты, которые его никогда не видели. Вместе с ним ушла целая школа, все, что было наработано и приносило успех. Многие европейские тренеры работают по его методике.

- После смерти мэтра украинский футбол развивается в правильном направлении?

- Правильное направление – это победы. Думаю, в Украине «Динамо» нужно немного прибавить. 13-15 очков отставания от «Шахтера» - это, все-таки, многовато. И, конечно, важно достойно выступать в еврокубках, ведь киевское «Динамо» ассоциируется как раз с Европой.

- 90 лет – это солидная дата для клуба или только молодость?

- Думаю, 90 лет – это много, так что дата достаточно серьезная. За это время через клуб прошло не одно поколение очень сильных, хороших футболистов.

- Какой юбилей клуба вам запомнился больше всего?

- Каждый юбилей по-своему, хорош, в частности, 80 лет. Но главное не сам юбилей – это все делается для людей. Это праздник для нынешнего поколения футболистов. Мыдолжны знать и ценить киевское «Динамо».

- Почему, на ваш взгляд, «Динамо» считается великим клубом?

- В этом контексте, прежде всего, стоит говорить о 1961-м, 1966-м годах, когда были завоеваны первые победы в чемпионате. В целом, считаю, «Динамо» - это элитный европейский клуб. У каждой команды есть свои взлеты и падения. Сейчас у нас не самое лучшее время, смена поколений. Но клуб остается серьезным брендом, уверен, впереди нас ждут победы и успехи.

- Какое поколение вы считаете самым выдающимся?

- Сложно сказать. Команда играла одну ничью в год – это было большим трудом. У футболистов было столько регалий и заслуг, при том, что мы не играли с простыми командами первой-второй лиг, а обыгрывали серьезных оппонентов: московские «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Тбилиси) и многие другие. Это был уровень. Многие команды, когда приезжали играть в Киев, после первого тайма просили, чтобы им больше не забивали. А команда какого времени кому импонирует, пусть каждый решает для себя.