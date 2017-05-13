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ФФУ у особі Павелка поздоровляє київське Динамо з ювілеєм

Столичний клуб святкує 90-річчя від дня заснування

  • 13.05.2017 16:29
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ФФУ
© ФФУ
Шановні гравці, тренери, керівники та вболівальники клубу «Динамо»!
 
Вітаю вас з ювілеєм! Ваш клуб завжди славився високим командним духом, бойовими якостями та вмінням перемагати грізних суперників.
 
«Динамо» тріумфувало в єврокубках, має рекордну кількість чемпіонських звань в СРСР та незалежній Україні, найбільшу кількість перемог в розіграшах Кубку України. Тричі вихованці «Динамо» - Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко отримували «Золотий м’яч». Чимало представників клубу у різні часи входили до переліку найкращих футболістів і тренерів Європи та світу. Серед них і легендарний Валерій Лобановський, пам’ять про якого ми вшановуємо в ці дні.
 
Бажаю «Динамо» нових Великих Перемог та невпинного розвитку!
 
З повагою,
президент Федерації футболу України Андрій Павелко

Источник — Федерация футбола Украины

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