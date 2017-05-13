ФФУ у особі Павелка поздоровляє київське Динамо з ювілеєм

Шановні гравці, тренери, керівники та вболівальники клубу «Динамо»!

Вітаю вас з ювілеєм! Ваш клуб завжди славився високим командним духом, бойовими якостями та вмінням перемагати грізних суперників.

«Динамо» тріумфувало в єврокубках, має рекордну кількість чемпіонських звань в СРСР та незалежній Україні, найбільшу кількість перемог в розіграшах Кубку України. Тричі вихованці «Динамо» - Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко отримували «Золотий м’яч». Чимало представників клубу у різні часи входили до переліку найкращих футболістів і тренерів Європи та світу. Серед них і легендарний Валерій Лобановський, пам’ять про якого ми вшановуємо в ці дні.

Бажаю «Динамо» нових Великих Перемог та невпинного розвитку!

З повагою,

президент Федерації футболу України Андрій Павелко