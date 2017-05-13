Александр ШОВКОВСКИЙ: «Лобановский был кладезем знаний»

Бывший вратарь «Динамо» Александр Шовковский поделился своими воспоминаниями о Валерии Васильевиче Лобановском.

- Историю киевского «Динамо» мы можем разбить на несколько этапов. Один из них, бесспорно, связан с фигурой Валерия Лобановского. Его умение предвидеть будущее, строить стратегию игры на основе того направления, в котором развивался футбол, давало свои результаты и приносило плоды. Все самые большие, самые известные победы и трофеи, вписанные в историю «Динамо», в основном, связаны, с Валерием Лобановским. Думаю, это Личность, которая будет идти с «Динамо» по жизни всегда. К моему большому сожалению и разочарованию всех болельщиков, приходится говорить об этом в прошлом времени. Это история клуба, которая никогда не должна быть забыта. Лобановский будет жив в наших сердцах до тех пор, пока мы о нем помним. Поэтому историю клуба и этого великого человека, одного из лучших тренеров в истории современного футбола, нужно знать и передавать из поколения в поколение. Должны быть написаны книги, причем, не только о победах, но и о том, как он думал, какими критериями оперировал, чем руководствовался, почему принимал такие решения в тех или иных ситуациях. Ведь Валерий Васильевич был просто кладезем знаний, которые помогали не только на футбольном поле, но и в жизни, быту, общении за пределами футбола, с журналистами. Он всегда разграничивал информацию, которая должна остаться в раздевалке, и та, которая для публики. Это очень деликатный подход, который мы у него перенимали. К сожалению, остается все меньше и меньше его современников, которые работали вместе с ним.

- Историю «Динамо» часто разбивают на три «золотых» поколения: 1975-го, 1986-го и 1998-1999-го годов. Какое из них, на ваш взгляд, было самым лучшим?

- Считаю, сравнивать поколения – неблагодарное занятие. Каждый считает свое поколение более сильным. Все они – часть истории клуба «Динамо» Киев, и все достойны внимания.

- Как вы узнали о том, что Валерий Лобановский ушел из жизни?

- Я в тот момент был на футбольном поле. Потом вся команда находилась в очень подавленном, полудепрессивном состоянии, ожидая новостей. Следили за развитием событий, удастся ли врачам вывести его из того состояния. Для нас всех это был огромный шок, после которого мы еще долго не могли прийти в себя.

- «Динамо» исполнилось 90 лет. Поясните для младшего поколения, почему этот клуб считается великим?

- Сам тот факт, что нашему клубу 90 лет, уже свидетельствует о том, что он с большой историей, оформившийся и состоявшийся . Это самый успешный клуб постсоветском пространстве. Команда «Динамо» завоевала больше всех медалей в чемпионате Советского Союза, дважды выиграла Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Словом, история клуба говорит сама за себя.

- Если вы когда-нибудь начнете тренерскую карьеру, можно ли будет вас назвать учеником Лобановского? Насколько актуальными будут его методы и принципы?

- Здесь ключевое слово «если». Учеником – вряд ли, последователем – тем более. Но одно могу сказать точно: если я все же пойду по стопам Лобановского, то очень много его идей и мыслей буду внедрять в свою работу.