Григорий СУРКИС: «Динамо всегда играло для своих болельщиков»

Экс-президент ФФУ Григорий Суркис поздравил болельщиков Динамо с юбилеем клуба.

«Дорогие болельщики ФК «Динамо» Киев!

В эти дни свой 90-летний юбилей празднует ваш любимый клуб – киевское «Динамо». Убежден, это особое событие для всей спортивной общественности Украины и далеко за ее пределами, но главным образом – именно для вас. Это, в первую очередь, – ваш праздник. И многочисленные поздравления со всего мира, которые сейчас получает «Динамо», также идут и в ваш адрес.

Думаю, не стоит пересказывать исторические победы и достижения «Динамо» или описывать уникальную роль этого клуба и его выдающихся личностей, как, например, Валерия Лобановского, в развитии отечественного и мирового футбола – вы это прекрасно знаете и сами. Главное, что нужно сказать: на протяжении всех этих славных 90 лет именно вы – верные болельщики – были самым ценным динамовским достоянием.

Вы были с «Динамо» в разные времена – успешные и не очень. А «Динамо» в ответ всегда играло для вас, билось за вас и побеждало ради вас. Лично я очень счастлив, что тоже могу разделить с вами радость причастности к истории самого титулованного клуба Украины, одного из самых успешных и знаменитых футбольных коллективов Европы.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас, и вместе с вами надеюсь, что киевское «Динамо» и в дальнейшем будет приумножать славу украинского футбола, добиваться новых побед и пользоваться уважением и любовью миллионов своих поклонников», - приводит слова Суркиса официальный сайт «Динамо».