Владислав ГЕЛЬЗИН: «Третье место? Почему бы и нет?»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, за счет чего «олимпийцы» могут получить желаемые пункты в матче с «Динамо».



— Все в хорошем настроении готовятся к матчу. У футболистов есть желание хорошо сыграть в этом матче, несмотря на травмы и дисквалификации. Гошкодеря? Он тренируется с основной группой. Команда настроена на положительный результат. Хотим получить необходимые нам очки. Как это будет получаться — увидим на поле.



Третье место — самая большая мотивация сейчас? В этой ситуации — почему бы и нет? Можно мечтать и ставить цели, но все не так легко, как кажется. Все может так неожиданно вернуться: мы сейчас близки к третьему месту, а можем оказаться на шестом (улыбается). Нужно стараться, быть сконцентрированными в каждом матче. Все хотят достичь положительного результата.



В матче с «Черноморцем» была показательна не только сама победа, но и рисунок игры и то, с каким желанием играли наши футболисты. Могли забивать больше, но не реализовали несколько моментов. Поэтому сама игра в этом матче дает надежду на то, что команда может собраться и добыть очки с «Динамо».



У «Динамо» близок кубковый матч с «Шахтером» и они, скорее всего, сделают какую-то ротацию в составе, чтобы дать больше отдыха футболистам, которые сыграют в матче за Кубок Украины. Поэтому, по моему мнению, в этом для нас есть небольшой положительный момент. Плюс, мотивации у нас в чемпионате Украины, на сегодняшний день, гораздо больше, чем в «Динамо». На этих факторах мы и должны играть, — сказал Гельзин.