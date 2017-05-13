Сергей РЕБРОВ: «Я все понимал по взгляду Лобановского»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров в рамках серии материалов, посвященных 90-летию нашего клуба, вспомнил наиболее памятные времена своей игровой карьеры в динамовской футболке.



– Вам посчастливилось поиграть под руководством великого Валерия Лобановского. Как он заряжал команду на решающие матчи? Что было в его словах/поступках такого, что заставляло игроков становиться единым целым и давать бой европейским грандам?

– Он заряжал команду, как только появлялся в раздевалке или где-то еще (усмехается). Его авторитет и харизма очень сильно действовали на игроков. Лично мне ничего не надо было говорить, поскольку я все понимал по его взгляду. Если я где-то недоработал, он обязательно мне об этом скажет и потребует исправиться. И при этом не будет повышать голос, а просто найдет правильные слова, чтобы вызвать в своем подопечном нужную реакцию. Когда он сидел на лавке, все игроки ощущали его присутствие и играли не только для болельщиков, но и для него.



– Могли бы сработать его методы сейчас?

– Не думайте, что его методы были какие-то особенные. Он был живым человеком, просто в нем сочеталось очень много хороших качеств. Многие отмечают, что он был хорошим психологом. И действительно, он мог найти подход и правильные слова для каждого игрока. На тот момент команда была единым целым, потому что все игроки понимали друг друга, поскольку разговаривали на одном языке, а также осознавали, что такое Динамо Киев и какая конкуренция была на тот момент в команде. Если помните, через команду 1998-1999 годов проходило много игроков. Лобановский всегда говорил: «Берите мне как можно больше игроков, а там я уже разберусь. Те, кто выживет и выдержит конкуренцию, и составят костяк. С остальными будем расставаться». И такой подход очень правильный для команд, которые хотят достичь больших целей – если конкуренция присутствует на каждой позиции, то и футболисты растут в профессиональном плане.



– Кого из игроков Динамо конца 90-х (не считая Реброва, Шевченко и Шовковского) Сергей Ребров-тренер очень хотел бы видеть в команде, которую он возглавляет?

– Сложно кого-то выделить, поскольку тогда все ребята были на слуху, и мы вполне могли добиться самых высоких целей. Мы были единым целым. Сейчас, к примеру, я также требую от подопечных, чтобы все они понимали свою роль на футбольном поле. Ведь, независимо от занимаемой позиции, каждый из них является важным исполнителем в нашей команде.



– Сергей Станиславович, смотрели ли вы финал ЛЧ-1999 между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»? Если да, то какие эмоции испытывали?

– Я стараюсь жить сегодняшним днем. Конечно, тогда мы все очень переживали из-за того, что не удалось выйти в финал. Но наблюдая за ходом матча, я просто наслаждался игрой и прежде всего обращал внимание на игру футболистов своего амплуа. И, конечно, никого не могла оставить равнодушным кульминация того матча: когда практически все поверили в победу Баварии, игроки Манчестер Юнайтед совершили настоящее чудо. Подобные развязки нравятся болельщикам, но, думаю, изрядно портят нервы всем тренерам и игрокам.



– Что стало наибольшим потрясением в карьере – вылет за шаг до финала Лиги чемпионов в 1999-м или неудача в стыковых матчах со Словенией в том же году?

– Я помню много неудач – и в схватке с Хорватией в 1997-м, и с той же Словенией в 1999-м. Действительно, считаю, что на тот момент наша сборная заслуживала быть на больших турнирах, но не хватило самой малости, маленького завершающего шага. Конечно, мы все очень переживали по этому поводу, но я абсолютно ни о чем не жалею. Я прожил хорошую жизнь в футболе как игрок и сейчас мне нравится жизнь тренера. Необходимо жить сегодняшним днем, забывая то, что было вчера, но при этом анализируя ошибки и не повторяя их.