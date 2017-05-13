Игорь СУРКИС: «Иного места, кроме первого, для Динамо не существует!»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков и всех причастных с 90-летием клуба.

«Искренне поздравляю вас с 90-летним юбилеем киевского «Динамо»!

От имени всего клуба выражаю безграничную благодарность тем, кто поддерживал и поддерживает команду в минуты радости и печали. Тем, без кого ее невозможно было представить ни тогда, на заре становления, ни сейчас.

90 лет – целая эпоха, в которой нашлось место не только фантастическим триумфам, но и горьким поражениям. Впрочем, каждая неудача делала «Динамо» сильнее, и не случайно сегодня оно остается самым титулованным клубом советского и украинского футбола, занимая почетное место в европейских табелях о рангах.

Юбилей – это замечательный повод еще раз оглянуться и окинуть взглядом тот славный путь, которой преодолела команда, вспомнив ее знаменательные победы, звездных футболистов и мудрых тренеров. Мы кланяемся ветеранам, которые с честью несли бело-синий флаг все эти годы, и, конечно, чтим память тех, кого уже нет с нами.

Однако перелистывая золотые страницы истории и отдавая должное прошлым победы, мы не имеем права забывать о текущих задачах и очередных вызовах. Традициям, заложенным выдающимися предшественниками, «Динамо» изменять не собирается – для него, как и ранее, иного места, кроме первого, не существует.

Наши верные болельщики! Мы рассчитываем на вашу поддержку, ведь двигаться вперед и преодолевать новые вершины сможем только вместе. Уверяем, что «Динамо» приложит максимальные усилия, чтобы своей игрой доставить вам как можно больше поводов для гордости и радости», - пишет официальный сайт «Динамо».