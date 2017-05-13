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Игорь СУРКИС: «Иного места, кроме первого, для Динамо не существует!»

Президент столичного клуба поздравляет болельщиков с юбилеем

  • 13.05.2017 13:49
  • 780 просмотров
  • 8 комментария
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Игорь СУРКИС: «Иного места, кроме первого, для Динамо не существует!»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков и всех причастных с 90-летием клуба.

«Искренне поздравляю вас с 90-летним юбилеем киевского «Динамо»!

От имени всего клуба выражаю безграничную благодарность тем, кто поддерживал и поддерживает команду в минуты радости и печали. Тем, без кого ее невозможно было представить ни тогда, на заре становления, ни сейчас.

90 лет – целая эпоха, в которой нашлось место не только фантастическим триумфам, но и горьким поражениям. Впрочем, каждая неудача делала «Динамо» сильнее, и не случайно сегодня оно остается самым титулованным клубом советского и украинского футбола, занимая почетное место в европейских табелях о рангах.

Юбилей – это замечательный повод еще раз оглянуться и окинуть взглядом тот славный путь, которой преодолела команда, вспомнив ее знаменательные победы, звездных футболистов и мудрых тренеров. Мы кланяемся ветеранам, которые с честью несли бело-синий флаг все эти годы, и, конечно, чтим память тех, кого уже нет с нами.

Однако перелистывая золотые страницы истории и отдавая должное прошлым победы, мы не имеем права забывать о текущих задачах и очередных вызовах. Традициям, заложенным выдающимися предшественниками, «Динамо» изменять не собирается – для него, как и ранее, иного места, кроме первого, не существует.

Наши верные болельщики! Мы рассчитываем на вашу поддержку, ведь двигаться вперед и преодолевать новые вершины сможем только вместе. Уверяем, что «Динамо» приложит максимальные усилия, чтобы своей игрой доставить вам как можно больше поводов для гордости и радости», - пишет официальный сайт «Динамо».

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Вольтрон
      Вольтрон, 13.05.2017 13:57
    -1
    Игорь СУРКИС: «Иного места, кроме первого, для Динамо не существует!» В перой лиге да! Но в премьер лиге нет! Нету игроков одни инвалиды! И не один тренер им не поможет! Нужны игроки! Они только и умеют Волинь да звезду обыгровать! И тоо не всегда!
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    marko2020
    online
      marko2020, 13.05.2017 13:59
    +5
    Какая отвратительная рожа! (с).
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    oscarneon
      oscarneon, 13.05.2017 14:04
    +4
    Поздравляем вы первые на втором месте ))
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    mafa12
      mafa12, 13.05.2017 14:20
    +2
    был бы и дальше Янык у власти и было бы-Шахта-вечный чемпион,Металлист-второй.а вот Днепр,Заря,Черноморец и Динамо-борьба за Лигу Европы и 3-е место...
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    WADO 1976
      WADO 1976, 13.05.2017 14:26
    0
    У параши вы первые будете - ВСЕГДА !
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    fiorentina10
      fiorentina10, 13.05.2017 14:27
    0
    Сезон 2016-17 Динамо Київ- міце ніяке
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    Egor Perkin
    online
      Egor Perkin, 13.05.2017 14:37
    +1
    Вольтрон, 13.05.2017 13:57
    Игорь СУРКИС: «Иного места, кроме первого, для Динамо не существует!» В перой лиге да! Но в премьер лиге нет! Нету игроков одни инвалиды! И не один тренер им не поможет! Нужны игроки! Они только и умеют Волинь да звезду обыгровать! И тоо не всегда!
    Прежде чем критиковать звезду посмотри последнюю их игру...
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    Dr.Bykoff1
    online
      Dr.Bykoff1, 13.05.2017 14:43
    0
    Шубный клован грибов с утра объелся.
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