Финны неохотно раскупают билеты на матч против сборной Украины

Финский iltalehti.fi сообщает, что пока билеты на поединок шестого раунда отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия — Украины продаются с большим трудом. По данным наших коллег, по состоянию на утро 13 мая, было реализовано около 32% пропусков на встречу.

Добавим, что игра состоится 11 июня в Тампере на стадионе Ратина, который способен вместить на своих трибунах почти 17 000 зрителей. Впрочем, как уверяют журналисты, такое поведение местных болельщиков вполне обычное явление. Ожидается, что основная активность будет наблюдаться в начале июня, а на матче прогнозируется практически аншлаг.