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Финны неохотно раскупают билеты на матч против сборной Украины

На игру против Украины продано около пяты тысяч билетов

  • 13.05.2017 13:26
  • 485 просмотров
  • 2 комментария
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Финский iltalehti.fi сообщает, что пока билеты на поединок шестого раунда отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия — Украины продаются с большим трудом. По данным наших коллег, по состоянию на утро 13 мая, было реализовано около 32% пропусков на встречу.

Добавим, что игра состоится 11 июня в Тампере на стадионе Ратина, который способен вместить на своих трибунах почти 17 000 зрителей. Впрочем, как уверяют журналисты, такое поведение местных болельщиков вполне обычное явление. Ожидается, что основная активность будет наблюдаться в начале июня, а на матче прогнозируется практически аншлаг.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Sradnik2017
      Sradnik2017, 13.05.2017 13:47
    -2
    Нда..., стадион на 17 тыс, ажиотажа нет, что неудивительно. Село какое-то.
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    alegofich
    online
    alegofich, 13.05.2017 14:37
    +1
    Sradnik2017, 13.05.2017 13:47
    Нда..., стадион на 17 тыс, ажиотажа нет, что неудивительно. Село какое-то.
    Это же не па раша какая ни будь... фу... вспомнил фекалии. рашскийе страна фекалий
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