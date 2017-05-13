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Перед матчем с Черноморцем Шахтер прогулялся у моря

«Горняки» вышли на прогулку перед встречей с «моряками»

  • 13.05.2017 13:24
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

После завтрака футболисты и тренеры донецкой команды вышли подышать свежим морским воздухом.

Отель Maristella, где расположился «Шахтер», находится прямо на берегу Черного моря, поэтому «горняки» прогулялись вдоль набережной. В Одессе сегодня солнечно, но не жарко – всего +17. Бразильцы с интересом наблюдали за немногочисленными туристами, отдыхающими на пляже. Украинцы тем временем поздравляли Алана Патрика, празднующего свой 26-й день рождения.

После прогулки «оранжево-черные» вернулись в гостиницу, чтобы продолжить подготовку к предстоящему матчу.

Источник — ФК Шахтер

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