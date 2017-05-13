Перед матчем с Черноморцем Шахтер прогулялся у моря

После завтрака футболисты и тренеры донецкой команды вышли подышать свежим морским воздухом.



Отель Maristella, где расположился «Шахтер», находится прямо на берегу Черного моря, поэтому «горняки» прогулялись вдоль набережной. В Одессе сегодня солнечно, но не жарко – всего +17. Бразильцы с интересом наблюдали за немногочисленными туристами, отдыхающими на пляже. Украинцы тем временем поздравляли Алана Патрика, празднующего свой 26-й день рождения.



После прогулки «оранжево-черные» вернулись в гостиницу, чтобы продолжить подготовку к предстоящему матчу.