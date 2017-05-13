В одном из региональных кубковых турниров Швейцарии встречались «Ренен» и «Пулли». Игрок «Пулли» Адриен Гульфо, пытаясь выбить мяч из штрафной, ударом через себя поразил собственные ворота. Счет стал 1:3 в пользу соперников, однако команда Гульфо сумела сравнять счет, а в серии послематчевых пенальти одержала победу и вышла в финал.
Источник — Sport.ua
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