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ВИДЕО ДНЯ. Самый красивый автогол сезона

В Швейцарии защитник поразил собственные ворота ударом через себя

  • 13.05.2017 11:36
  • 131 просмотров
  • 1 комментария
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ВИДЕО ДНЯ. Самый красивый автогол сезона

В одном из региональных кубковых турниров Швейцарии встречались «Ренен» и «Пулли». Игрок «Пулли» Адриен Гульфо, пытаясь выбить мяч из штрафной, ударом через себя поразил собственные ворота. Счет стал 1:3 в пользу соперников, однако команда Гульфо сумела сравнять счет, а в серии послематчевых пенальти одержала победу и вышла в финал.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    naboo
    online
      naboo, 13.05.2017 11:42
    0
    А ведь и правда самый красивый в сезоне
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