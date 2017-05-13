а ви рахунки матчів наводити будете? І нагадувати, як двіччі на останній доданій хвилині вирива...

А ведь и правда самый красивый в сезоне

Не то, чтобы Тоттенхему не везет. Просто они так и не научились через "не могу" обыгрыв...

Французы хорошо идут, чуть Канаду не сделали, беларусы молодцы дали французам бой. Проблема сборн...

Когда русские хоккеисты начинают играть в нхловский хоккей то они сразу летят, никто из российски...

Беларусам нужно менять канадских тренеров Льюиса и Вудкрофта иначе они уничтожат не только Сборну...

Hе,ну,как для украинца,карьерой можно гордиться.Тому же Ярмоле еще далеко до Мили,но вопрос в дру...

Кращий бомбардир с 13 мячами, 4 из которых в одном матче заводу в Мариуполе))))