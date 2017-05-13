Севилья на стороне Барселоны, Атлетико в шаге от бронзы

В шаге от финала… Лишь одной победы не хватило «Сельте», чтобы обеспечить Испании представительство еще и в финале Лиги Европы. Галисийцы по итогам двух матчей уступили «Манчестер Юнайтед», так что впервые за долгое время в финале ЛЕ не сыграет испанская команда, название которой начинается на «Се».
Вообще игра у галисийцев в последнее время не задается. Может, Бериццо и его подопечные были слишком сфокусированы на Лиге Европы, ведь в Примере дела у «Сельты» идут далеко не лучшим образом. За четыре последних тура «Сельта» набрала «0» очков, занимая 12-е место турнирной таблицы.
Говорить о запредельной мотивации галисийцев не приходится. В этом сезоне «Сельте» не удалось сыграть на два фронта – и в финал Лиги Европы подопечные Бериццо не попали, и по итогам сезона Примеры не выйдут в еврокубки.
Их соперник в 37-м туре – баскский «Алавес» расположился всего двумя позициями выше, но новичок Ла Лиги может быть абсолютно доволен таким результатом.
Баски, к тому же, еще поборются за Кубок Короля, где в финале им предстоит сыграть против «Барселоны». Кстати, на пути к финалу Копа дель Рей, «Алавес» в полуфинальных поединках обыграл «Сельту». Так что галисийцы наверняка жаждут реванша.
Удастся ли им отомстить своим баскским обидчикам – узнаем в воскресенье, в 17:00.
Центральный поединок испанского уик-энда продолжит программу 37-го тура Ла Лиги. Мадридский «Реал» на своем поле примет андалусийскую «Севилью».
Учитывая, что обе команды еще решают свои турнирные задачи, а также принципиальность поединка – матч воскресенья на «Сантьяго Бернабеу» будет жарким.
В игре первого круга между этими командами интрига сохранялась до последней секунды. Даже пенальти, назначенный на ворота Рико и хладнокровно реализованный Роналду, не сломил волю к победе севильцев. Более того, этот гол возымел на «Севилью» какое-то невероятное действие. Севильцы понеслись к воротам Наваса на всех парусах, проводили одна за другой опасные атаки и в итоге… Рамос забил гол. Как любит Серхио – в самой концовке поединка. Только вот Рамос, впервые за много лет, забил гол за «Севилью». Если в 2005 году это никого бы не удивило, то едва ли сейчас болельщики обеих команд ждали такого поворота событий.
Окрыленная «Севилья» принялась «дожимать» мадридский «Реал» и таки «дожала». На 91-й минуте Йоветич отправил победный гол в ворота Кейлора Наваса.
«Рамон Санчес Писхуан» официально имел право сходить с ума – их команда прервала серию «Реала» из 40 (!!!) матчей без поражений для «Реала».
В матче 37-го тура «Реалу» предстоит сыграть без Бейла и Карвахаля; Сампаоли же не сможет рассчитывать на травмированного Тремулина и дисквалифицированного Сарабию. То есть команды сыграют почти оптимальным составом.
Сможет ли «Севилья» насолить принципиальному сопернику, лишив «Реал» очков и, возможно, чемпионства – узнаем в воскресенье, в 21:00.
Феномен «Лас Пальмаса» подлежит детальному исследованию. Команда с крутейшим составом, яркими фанатами и высокими амбициями плетется где-то во второй части турнирной таблицы Примеры. В последних трех матчах «Лас Пальмас» не заработал ни одного зачетного пункта и даже более того – не забил ни одного гола!
Сложно представить, что могло бы помочь островитянам в матче против каталонской «Барселоны», которая все еще борется за чемпионство.
Без Видаля, Рафиньи (травмы) и Роберто (дисквалификация) предстоит играть «Барселоне», что, однако, не выглядит большой проблемой для каталонцев.
Шансы «Лас Пальмаса» в этом матче выглядят, мягко говоря, призрачно. Однако будет очень интересно, если команда, которая за весь сезон не показала ничего путного отберет очки у «Барселоны» в предпоследнем туре Примеры… Случится ли это – узнаем в воскресенье, в 21:00.
Матч между мадридским «Атлетико» и андалусийским «Бетисом» едва ли обещает столь же жаркое противостояние, как параллельная игра «Реала» и «Севильи». Все эти противостояния объединяет лишь география – размещение в турнирной таблице и мотивация – разнятся. «Бетис» решил все свои турнирные задачи, «Атлетико» - главное не проиграть оставшиеся два матча. Каких-то сверхсложных задач перед командами не ставится.
В матче первого круга «Атлетико» на пару с «Бетисом» показали весьма посредственную игру. «Матрасники» открыли счет уже на 8-й минуте – воспользовавшись ошибкой Донка в своей штрафной, Гаитан забил гол. На этом все острые моменты в матче закончились. Как и голы.
Повторится ли подобный сценарий в 37-м туре или же команды сумеют порадовать своих болельщиков за два тура до конца сезона – узнаем в воскресенье, в 21:00.
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Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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