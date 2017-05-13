Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Севилья на стороне Барселоны, Атлетико в шаге от бронзы

Sport.ua анонсирует 37-й тур испанской Примеры

  • 13.05.2017 11:01
  • 992 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Севилья на стороне Барселоны, Атлетико в шаге от бронзы

В шаге от финала… Лишь одной победы не хватило «Сельте», чтобы обеспечить Испании представительство еще и в финале Лиги Европы. Галисийцы по итогам двух матчей уступили «Манчестер Юнайтед», так что впервые за долгое время в финале ЛЕ не сыграет испанская команда, название которой начинается на «Се».

Вообще игра у галисийцев в последнее время не задается. Может, Бериццо и его подопечные были слишком сфокусированы на Лиге Европы, ведь в Примере дела у «Сельты» идут далеко не лучшим образом. За четыре последних тура «Сельта» набрала «0» очков, занимая 12-е место турнирной таблицы.

Говорить о запредельной мотивации галисийцев не приходится. В этом сезоне «Сельте» не удалось сыграть на два фронта – и в финал Лиги Европы подопечные Бериццо не попали, и по итогам сезона Примеры не выйдут в еврокубки.

Их соперник в 37-м туре – баскский «Алавес» расположился всего двумя позициями выше, но новичок Ла Лиги может быть абсолютно доволен таким результатом.

Баски, к тому же, еще поборются за Кубок Короля, где в финале им предстоит сыграть против «Барселоны». Кстати, на пути к финалу Копа дель Рей, «Алавес» в полуфинальных поединках обыграл «Сельту». Так что галисийцы наверняка жаждут реванша.

Удастся ли им отомстить своим баскским обидчикам – узнаем в воскресенье, в 17:00.

«Алавес» - «Сельта»
Котировки БК «Олимп»:
 П1 -  1.71   Х -  3.72   П2 -  5.37
Стадион: «Мендисорроса»
Трансляция: Футбол 1  
Матч первого круга: «Сельта» - «Алавес» - 1:0

 

Центральный поединок испанского уик-энда продолжит программу 37-го тура Ла Лиги. Мадридский «Реал» на своем поле примет андалусийскую «Севилью».

Учитывая, что обе команды еще решают свои турнирные задачи, а также принципиальность поединка – матч воскресенья на «Сантьяго Бернабеу» будет жарким.

В игре первого круга между этими командами интрига сохранялась до последней секунды. Даже пенальти, назначенный на ворота Рико и хладнокровно реализованный Роналду, не сломил волю к победе севильцев. Более того, этот гол возымел на «Севилью» какое-то невероятное действие. Севильцы понеслись к воротам Наваса на всех парусах, проводили одна за другой опасные атаки и в итоге… Рамос забил гол. Как любит Серхио – в самой концовке поединка. Только вот Рамос, впервые за много лет, забил гол за «Севилью». Если в 2005 году это никого бы не удивило, то едва ли сейчас болельщики обеих команд ждали такого поворота событий.

Окрыленная «Севилья» принялась «дожимать» мадридский «Реал» и таки «дожала». На 91-й минуте Йоветич отправил победный гол в ворота Кейлора Наваса.

«Рамон Санчес  Писхуан» официально имел право сходить с ума – их команда прервала серию «Реала» из 40 (!!!) матчей без поражений для «Реала».

В матче 37-го тура «Реалу» предстоит сыграть без Бейла и Карвахаля; Сампаоли же не сможет рассчитывать на травмированного Тремулина  и дисквалифицированного Сарабию. То есть команды сыграют почти оптимальным составом.

Сможет ли «Севилья» насолить принципиальному сопернику, лишив «Реал» очков и, возможно, чемпионства – узнаем в воскресенье, в 21:00.  

«Реал» Мадрид – «Севилья» 
Котировки БК «Олимп»:
 П1 -  1.23   Х -  7.75   П2 -  10.25  
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» 
Трансляция: Футбол 2  
Матч первого круга: «Севилья» - «Реал» - 2:1 

 

Феномен «Лас Пальмаса» подлежит детальному исследованию. Команда с крутейшим составом, яркими фанатами и высокими амбициями плетется где-то во второй части турнирной таблицы Примеры. В последних трех матчах «Лас Пальмас» не заработал ни одного зачетного пункта и даже более того – не забил ни одного гола!

Сложно представить, что могло бы помочь островитянам в матче против каталонской «Барселоны», которая все еще борется за чемпионство.

Без Видаля, Рафиньи (травмы) и Роберто (дисквалификация) предстоит играть «Барселоне», что, однако, не выглядит большой проблемой для каталонцев.

Шансы «Лас Пальмаса» в этом матче выглядят, мягко говоря, призрачно. Однако будет очень интересно, если команда, которая за весь сезон не показала ничего путного отберет очки у «Барселоны» в предпоследнем туре Примеры… Случится ли это – узнаем в воскресенье, в 21:00. 

«Лас-Пальмас» - «Барселона»
Котировки БК «Олимп»:
П1 -  21   Х -  12   П2 -  1.11
Стадион: «Эстадио Гран Канариа»   
Матч первого круга:«Барселона» – «Лас-Пальмас» - 5:0

 

Матч между мадридским «Атлетико» и андалусийским «Бетисом» едва ли обещает столь же жаркое противостояние, как параллельная игра «Реала» и «Севильи». Все эти противостояния объединяет лишь география – размещение в турнирной таблице и мотивация – разнятся. «Бетис» решил все свои турнирные задачи, «Атлетико» - главное не проиграть оставшиеся два матча. Каких-то сверхсложных задач перед командами не ставится.

В матче первого круга «Атлетико» на пару с «Бетисом» показали весьма посредственную игру. «Матрасники» открыли счет уже на 8-й минуте – воспользовавшись ошибкой Донка в своей штрафной, Гаитан забил гол. На этом все острые моменты в матче закончились. Как и голы.

Повторится ли подобный сценарий в 37-м туре или же команды сумеют порадовать своих болельщиков за два тура до конца сезона – узнаем в воскресенье, в 21:00. 

«Бетис» - «Атлетико»
Котировки БК «Олимп»:
 П1 -  5.82   Х -  3.95   П2 -  1.63 
Стадион: «Бенито Вильямарин»
Матч первого круга:«Атлетико» – «Бетис» - 1:0 

Все матчи тура:

Турнирная таблица:

 

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.