Олимпик – Динамо. Анонс

Сегодня донецкий «Олимпик», который остается в гонке за место в квалификации Лиги Европы следующего сезона, будет принимать киевские «Динамо», которое в любом случае финиширует с серебряными медалями и уже может готовиться к квалификации Лиги чемпионов. Встречаются четвертая и вторая команды лиги, а интриги, по большому счету, увы, нет.

В рамках национального чемпионата соперники провели 7 матчей, в которых команда Романа Санжара не выиграла ни разу – шесть поражений и одна ничья. «Мировая» была зафиксирована в августе 2014 года, после чего последовали шесть побед динамовцев, причем все (!) с «сухим» счетом. Получается, что общая разница голов 15:0 в пользу киевлян. Согласитесь, красноречивая статистика.

К существующей разнице в классе (думается, этого отрицать никто не станет) прибавились кадровые проблемы донецкого коллектива. По-прежнему в лазарете Парцвания и Доронин. Только-только к тренировкам в общей группе вернулись Матяж и Гошкодеря. Из-за перебора желтых карточек против «Динамо» точно не сыграют Олийнык, Хомутов и Эмерсон. Большинство игроков из этого списка – это футболисты стартового состава или обязательно выходящие на замены, так что Роману Санжару предстоит поломать голову над кадровым сочетанием.

В составе «Динамо» на эту встречу дисквалифицированных нет, а с настроением у столичной команды должно быть все в порядке. Да, в рамках второго этапа теперь уже экс-чемпион проиграл 0:1 будущему чемпиону «Шахтеру», но все остальные пять матчей подопечные Сергея Реброва выиграли, причем в четырех случаях с крупным счетом. О тактической перестройке динамовцев на игру с тремя защитниками уже много сказано и написано. Схема эта весьма рискованная, но у «бело-синих» пока все получается. Рост зрительской аудитории, а болельщик всегда любил и будет любить яркую результативную игру, свидетельствует именно о правоте относительно молодого специалиста.

Да, дальнейшее пребывание Сергея Реброва на посту главкома «Динамо» целиком и полностью зависит от результата кубкового финала, который пройдет 17 мая в Харькове. Если киевляне обыграют «Шахтер», то тренер наверняка удержится на своем посту. Однако на повестке дня игра чемпионата против другого донецкого клуба.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Олимпик»: Махарадзе – Шестаков, Гришко, Брикнер, Немчанинов – Богданов, Цымбалюк, Моха, Поступаленко, Гринь – Сергийчук.

Дисквалификация: Эмерсон, Олийнык, Хомутов.

«Динамо»: Рудько – Пантич, Вида, Кадар – Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Гармаш, Антунеш – Ярмоленко, Беседин.

Котировки букмекеров:

На победу «Олимпика» в среднем букмекеры дают коэффициент 9.00. На победу «Динамо» – 1.30. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

13 мая, суббота