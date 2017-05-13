Антонио КОНТЕ: «Меня с ног до головы облили шампанским и пивом»

В первый же сезон приведя свою команду к победе в Премьер-Лиге, Антонио Конте не скрывал радостных чувств.



За 8 минут до конца основного времени встречи Миши Батшуайи, который лишь незадолго до этого вышел на замену, с близкого расстояния переправил мяч в сетку после прострела Сезара Аспиликуэты, принеся «Челси» второй титул за последние три года.



Появившись в пресс-центре стадиона, Конте в первую очередь поблагодарил журналистов за длительное ожидание, связанное с празднованием победы.



«Я праздновал это фантастическое достижение вместе с игроками, — поделился итальянец. — Меня с ног до головы облили шампанским и пивом, испортив костюм, поэтому мне пришлось переодеться. То, что на мне спортивный костюм, совершенно не мешает мне наслаждаться ценностью момента. Мы отдали этой цели всю свою страсть, весь энтузиазм и долгие часы упорной работы без сна и отдыха. Сейчас мы имеем право праздновать победу вместе с болельщиками, игроками и всеми сотрудниками клуба. Наша мечта воплотилась в реальность».



Конте с восхищением отозвался о Батшуайи



«Это великолепно. Я рад за него, поскольку все мы знаем, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в первом сезоне в Англии. Заиграть здесь очень нелегко, однако ему удалось забить два гола, в том числе и сегодняшний, очень важный как для нас, так и для него. Изменить ход игры одним моментом сложно. Я постарался переломить ход игры своим решением, и Миши отблагодарил меня за выбор. Кроме того, огромный вклад в результат внес Виллиан. Я верю в своих игроков. В этом сезоне мы выступали в АПЛ, Кубке Англии и Кубке Лиги. Поэтому некоторые футболисты имели не так уж и много игровой практики, однако они усердно работали, и Миши является прекрасным примером такого подхода. Я рад за него, поскольку ему удалось забить важнейший гол сезона».



Конте отметил, что решающим фактором успеха стал переход на схему 3–4–3 на старте сезона



«Да, это так. Игра с "Арсеналом" стала настоящим разочарованием. Я не видел на поле ни плодов своей работы, ни воплощения моего видения футбола. Я нашел способ изменить это, выбрав новую систему и новые роли для своих игроков. Именно этот шаг позволил раскрыть лучшие качества каждого футболиста, и именно он стал ключевым моментом сезона».



«Мы непросто начинали этот сезон. У нас был целый ряд проблем. Найти правильное решение было нелегко, и в этой связи я хотел бы поблагодарить своих игроков, которые поверили в новую философию. Этот результат достигнут силами футболистов и благодаря их профессиональному отношению к делу».



«Я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые оказывали нам невероятную поддержку как дома, так и на выезде. Эта победа для них».