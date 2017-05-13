Семь игроков Монако попали в символическую сборную Лиги 1

Семь игроков «Монако» включены болельщиками в символическую сборную чемпионата «Франции».
Напомним, что «Монако» в этом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов и является лидером чемпионата, опережая ПСЖ на три очка.
Символическая сборная лиги 1 по мнению фанатов: Даниель Субашич («Монако») – Джибриль Сидибе («Монако»), Камиль Глик («Монако»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Монако») – Бернарду Силва («Монако»), Фабинью («Монако»), Марко Верратти («ПСЖ») – Флориан Товен («Марсель»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Кильян Мбаппе («Монако»).
Источник — Sport.ua
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