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Лучкевич забил дебютный гол за Стандард

Украинец принес победу своей команде

  • 13.05.2017 09:35
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Метки
ФК Стандард
© ФК Стандард

Украинский защитник Валерий Лучкевич забил свой дебютный мяч за «Стандард».

Экс-игрок «Днепра» отличился в матче чемпионата Бельгии против «Мехелена», этот гол стал победным для его команды, итог поединка 2:0.

Отметим, что для Лучкевича это первый гол за время выступлений в Бельгии.

Источник — Sport.ua

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