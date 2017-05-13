Украинский защитник Валерий Лучкевич забил свой дебютный мяч за «Стандард».
Экс-игрок «Днепра» отличился в матче чемпионата Бельгии против «Мехелена», этот гол стал победным для его команды, итог поединка 2:0.
Отметим, что для Лучкевича это первый гол за время выступлений в Бельгии.
Источник — Sport.ua
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