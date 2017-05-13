Гари КЭЙХИЛЛ: «Это великолепное достижение»

После матча, который принес его команде чемпионский титул, Гари Кэйхилл отметил дух единения, который принес в команду Антонио Конте.



Единственного гола, который забил в конце матча на «Хоуторн» Миши Батшуайи, оказалось достаточно для победы в отдельной встрече и чемпионате в целом. Этот титул стал для «Челси» шестым в истории и пятым в эпоху Премьер-Лиги. Для «синих», возглавлявших турнирную таблицу с ноября, это победа стала наградой за упорный труд на протяжении всего сезона.



В центре всего этого стоят фигуры Антонио Конте и капитана команды Гари Кэйхилла, который во второй раз выиграл Премьер-Лигу после успеха в 2015 году.



«Это великолепное достижение. Мы много работали на протяжении всего сезона, чтобы завоевать трофей. Часто казалось, что он так близок и, вместе с этим, так далеко от нас», — делится после матча 31-летний защитник «Челси». Именно после его заблокированного удара мяч достался Сезару Аспиликуэте, который выполнил голевой прострел во вратарскую на ногу Батшуайи.



«Это не был мой лучший удар в этом году, но он оказался одним из самых важных, — смеется Кэйхилл. — Я искренне рад за Миши. На протяжении всего сезона мы оставались единой командой, и именно это помогло нам добиться успеха. Миши провел не так много времени на поле, но он забил главный мяч чемпионата, и я счастлив за него».



Кэйхилл рассказал о том, как ему работается с Конте, который за короткое время буквально влюбил в себя болельщиков «Челси» по всему миру



«Он сумел добиться поставленной цели благодаря упорной работе и страсти, — делится Кэйхилл. — Он словно неиссякаемый источник энергии. Он постоянно работает с нами, заражая нас этим стремлением и нацеленностью на успех».



«Перед игрой мы обсуждали сложившуюся ситуации. Такие возможности выпадают далеко не каждый день, и мы обязаны сделать все, чтобы использовать их в полной мере. Конте попросил нас расслабиться и сыграть в свой футбол».



«Своей энергией он вдохновляет нас на победы, но в некоторых ситуациях он требует спокойствия. Именно об этом он говорил в перерыве. Безусловно, мы пытались форсировать события, однако соперник грамотно оборонялся большими силами, накрывая все наши удары. Поэтому нам приходилось терпеливо ждать своего шанса».



Теперь целью на сезон является завоевание дубля. Финал Кубка Англии против «Арсенала» состоится через две недели, однако Кэйхилл и его партнеры по команде намерены максимально использовать тот импульс, который им придаст победа в чемпионате.



«Ближайшая неделя наша, однако нам еще предстоит важнейший матч, — комментирует защитник "синих". — Мы знаем, что это будет непросто, но сейчас мы можем наслаждаться заслуженной победой»