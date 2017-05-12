Леонид КУЧУК: «Так можно сразу тренеру отправиться в больницу»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Довольны ли вы итогом сегодняшнего матча?

- Доволен, что выиграли, а остальное… Имея столько моментов, и столько не забивать, так можно сразу тренеру отправиться в больницу. Нужно реализовывать такие моменты и выходы один на один.

- Команда выполнила установку на игру?

- Я сегодня насчитал около десяти моментов. Когда столько создаешь, нужно их реализовывать. А когда их не создаешь…Установка – это понятие растяжимое. Как строилась игра – я удовлетворен, но меня не удовлетворяет, что команда не реализовывала свои моменты.

- Вы удовлетворены судейством?

- Судья сегодня давал карточки за каждое столкновение. Нахватали столько карточек, причем за любое столкновение, я честно этого не понимаю.