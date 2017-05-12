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Волынь
0:1
Сталь Каменское
12.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Так можно сразу тренеру отправиться в больницу»

«Волынь» – «Сталь» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 13.05.2017 00:13
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Метки
pfcstal.com, Леонид Кучук
© pfcstal.com, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Довольны ли вы итогом сегодняшнего матча?
- Доволен, что выиграли, а остальное… Имея столько моментов, и столько не забивать, так можно сразу тренеру отправиться в больницу. Нужно реализовывать такие моменты и выходы один на один.
 
- Команда выполнила установку на игру?
- Я сегодня насчитал около десяти моментов. Когда столько создаешь, нужно их реализовывать. А когда их не создаешь…Установка – это понятие растяжимое. Как строилась игра – я удовлетворен, но меня не удовлетворяет, что команда не реализовывала свои моменты.
 
- Вы удовлетворены судейством?
- Судья сегодня давал карточки за каждое столкновение. Нахватали столько карточек, причем за любое столкновение, я честно этого не понимаю.

Источник — ФК Сталь Каменское

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