Леонид КУЧУК: «Так можно сразу тренеру отправиться в больницу»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:
- Довольны ли вы итогом сегодняшнего матча?
- Доволен, что выиграли, а остальное… Имея столько моментов, и столько не забивать, так можно сразу тренеру отправиться в больницу. Нужно реализовывать такие моменты и выходы один на один.
- Команда выполнила установку на игру?
- Я сегодня насчитал около десяти моментов. Когда столько создаешь, нужно их реализовывать. А когда их не создаешь…Установка – это понятие растяжимое. Как строилась игра – я удовлетворен, но меня не удовлетворяет, что команда не реализовывала свои моменты.
- Вы удовлетворены судейством?
- Судья сегодня давал карточки за каждое столкновение. Нахватали столько карточек, причем за любое столкновение, я честно этого не понимаю.
Источник — ФК Сталь Каменское
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