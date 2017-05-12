Челси досрочно становится чемпионом Англии

Лондонский «Челси» вырвал победу в концовке поединка с «Вест Бромвичем» и досрочно стал чемпионом Англии. «Золотой гол» на счету 23-летнего нападающего Миши Батшуайи.
За два тура до конца чемпионата «Челси» выигрывает у «Тоттенхэма» (игра в запасе) 10 очков.
Для «аристократов» это пятая победа в Премьер-лиге и шестая вообще в чемпионатах Англии.
«Вест Бромвич» – «Челси» – 0:1
Гол: Батшуайи, 82.
«Вест Бромвич»: Фостер, Маколи (Уилсон, 64), Ньом, Доусон, Эванс, Ливермор, Флетчер, Филд (Якоб, 51), Макклейн (Шадли, 59), Брант, Рондон.
«Челси»: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 86), Педро (Батшуайи, 76), Фабрегас, Азар (Виллиан, 75), Диего Коста.
Предупреждения: Макклейн, 20, Филд, 36, Уилсон, 71.
«Эвертон» – «Уотфорд» – 1:0
Гол: Баркли, 56.
«Эвертон»: Роблес, Джагелка, Бейнс, Холгейт (Валенсия, 46), Уильямс, Дэвис, Шнайдерлин, Баркли (Бэрри, 80), Гуйе, Миральяс (Коне, 86), Лукаку.
«Уотфорд»: Гомес, Предль, Мариаппа, Холебас, Кабаселе (Суньига, 37), Капу (Ньянг, 81), Бехрами (Амрабат, 71), Дукуре, Янмат, Окака Чука, Дини.
Предупреждения: Бехрами, 39, Янмат, 39, Холебас, 70.
Источник — Sport.ua
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