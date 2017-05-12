Владимира Мунтяна наградили «Знаком почета»

В офисе Фан-клуба ФК «Динамо» (Киев) в торжественной обстановке знаменитый динамовец Киева, президент общественной организации «Ветераны ФК «Динамо» Киев» Владимир Мунтян был награжден отличием Министерства обороны Украины - нагрудным знаком «Знак почета»!



Почетную награду вместе с приказом за подписью Министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака вручил начальник управления физической культуры и спорта Министерства обороны полковник Юрий Финогенов. «За особистий внесок у справу розбудови та розвитку Збройних сил України, всебічну пропаганду здорового способу життя, військово-патріотичне виховання української молоді , бездоганну багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність та з нагоди 70-річчя з дня народження», - сообщается в приказе.



Владимир Мунтян за годы в футболе заслужил медали и награды самой высшей пробы, теперь в его богатой коллекции есть и от Министерства обороны. «Приятно, что обо мне вспомнили, поздравили, – поделился впечатлениями Владимир Федорович. – Хотя, это так давно было, 25 лет назад… В 1992 году я уволился из вооруженных сил, вернулся в футбол, затем уехал работать в Африку. Наверно, эта награда в первую очередь связана с моими выступлениями на футбольных полях, в «Динамо», за сборную. Каждый из нашей команды заслуживает такой же почести. Но мне посчастливилось находиться именно в рядах вооруженных сил Украины, сперва работал тренером СКА, а затем, имея 13 лет выслуги, был переведен в Киевское танковое училище на кафедру физподготовки, на спецфакультет с иностранцами. Но там я пробыл недолго, вернулся в любимую профессию и продолжил тренировать. Уже на Мадагаскаре, выполняя интернациональный долг, получил звание подполковника. На любом месте работы, вне зависимости от должности, старался быть нормальным человеком, честно выполнять свои обязанности, хорошо относиться к людям. А получать награды всегда приятно, тем более от военных, которые сейчас так мужественно защищают страну. Им же хочу пожелать здоровья и скорейшего наступления мира на нашей земле».