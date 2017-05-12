U-21: Днепр обыграл Александрию

«Днепр» — «Александрия» — 3:1
Голы: Сафронов (2), Костышин (25), Райлян (68), Бандурин (89)
12 мая. Новомосковск. «Металлург». 18 градусов. 150 зрителей.
«Днепр»: 1. Баштаненко Алексей, 3. Сафронов Александр — к, 7. Костышин Денис, 8. Будняк Иван (5. Палюх Сергей, 52), 9. Кожушко Олег (11. Бандурин Алексей, 46), 10. Беляев Александр, 14. Когут Игорь (19. Назарина Егор, 46), 15. Кулинич Александр, 17. Ильин Олег (16. Назаренко Александр, 78), 20. Сухарь Тимофей, 22. Семенов Дмитрий
Запасные: 71. Пономаренко Иван, 2. Бондарь Дмитрий, 21. Войтиховский Максим
Главный тренер: Поклонский Александр
«Александрия»: 21. Рудик Дмитрий, 3. Прокопчук Кирилл, 4. Гаврушко Иван — к, 5. Литвяк Богдан, 8. Гранчар Вадим, 9. Николаев Владимир (10. Райлян Сергей, 57), 11. Довгий Ярослав (2. Стецьков Тимур, 66), 13. Витенчук Вадим (23. Боженар Даниил, 79), 18. Симинин Сергей, 25. Ярошенко Иван, 29. Протасов Евгений (16. Свинобой Эдуард, 88)
Запасные: 90. Гаврусевич Юрий, 19. Зейналов Александр, 20. Быков Алексей
Главный тренер: Купцов Андрей
Предупреждения: Сафронов (13), Когут (45), Боженар (90+1)
Источник — ФК Днепр
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