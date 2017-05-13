Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Надо всем терпеть и ждать лучших времен»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный:

- Очень тяжелый период переживает наш футбольный клуб, тяжело работать тренерскому составу. Футболисты целую неделю настраивались на этот поединок, ребята очень волновались.

В первом тайме психологически сгорели ряд игроков, жаль что судья сделал исключение, после которого игра потеряла равновесие. Они играли в три защитника, из-за чего мы середину поля проиграли. «Сталь» играла широко, держала мяч с помощью вратаря. Они нас тактически переиграли. Несколько моментов у них было. Но несмотря на то, что мы играли вдесятером, но все равно создали пять голевых моментов. Разыгрался Андрей Ляшенко: в первом момента не пробил с правой ноги, а начал обыгрывать защитника, который шел в подкат, а во втором - отдал на Герасимюка, вместо того чтобы сделать прострел. Петров имел два момента и их не использовал. Герасимюк пробил мимо вратаря, но защитник вынес мяч пустых ворот. В общем, создать голевые моменты смогли «на жилах», если бы футболист с опытом, то он бы их использовал.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые фанатично поддерживают команду, ходят несмотря ни на что, но очень важно, чтобы болельщик приходил на стадион не только на «Шахтер», но и когда у команды такие матчи. Очень много молодых луцких ребят, это очень важно для них. Нам нужно организоваться, играть в лидерах, и вернуть болельщика, но это нужно делать вместе. Сегодня наши футболисты очень старались. Не очень положительная полоса продолжается, и надо всем терпеть и ждать лучших времен.