Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Надо всем терпеть и ждать лучших времен»

«Волынь» – «Сталь» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера лучан

  • 13.05.2017 00:06
  • 285 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfcstal.com, Виталий Кварцяный
© pfcstal.com, Виталий Кварцяный

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный:

- Очень тяжелый период переживает наш футбольный клуб, тяжело работать тренерскому составу.  Футболисты целую неделю настраивались на этот поединок, ребята очень волновались. 
 
В первом тайме психологически сгорели ряд игроков, жаль что судья сделал исключение, после которого игра потеряла равновесие. Они играли в три защитника, из-за чего мы середину поля проиграли. «Сталь» играла широко, держала мяч с помощью вратаря.  Они нас тактически переиграли.  Несколько моментов у них было.  Но несмотря на то, что мы играли вдесятером, но все равно создали пять голевых моментов.  Разыгрался Андрей Ляшенко: в первом момента не пробил с правой ноги, а начал обыгрывать защитника, который шел в подкат, а во втором - отдал на Герасимюка, вместо того чтобы сделать прострел. Петров имел два момента и их не использовал. Герасимюк пробил мимо вратаря, но защитник вынес мяч пустых ворот.  В общем, создать голевые моменты смогли «на жилах», если бы футболист с опытом, то он бы их использовал. 
 
Хочу поблагодарить болельщиков, которые фанатично поддерживают команду, ходят несмотря ни на что, но очень важно, чтобы болельщик приходил на стадион не только на «Шахтер», но и когда у команды такие матчи. Очень много молодых луцких ребят, это очень важно для них. Нам нужно организоваться, играть в лидерах, и вернуть болельщика, но это нужно делать вместе. Сегодня наши футболисты очень старались. Не очень положительная полоса продолжается, и надо всем терпеть и ждать лучших времен.
 

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.