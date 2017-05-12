Первая лига. Колос обыграл Полтаву

ФК Полтава - «Колос» (Ковалевка) 0:2
Голы: Поздеев 59 (пен.), Бондаренко 87
ФК Полтава (стартовый состав): Крынский, Нехтий, Парамонов, Дмитренко, Трояновский, Лебеденко, Сокуренко, Зеленевич, Голиков, Соломка, Ковтун
«Колос» (стартовый состав): Литвиненко, Задоя, Клименчук, Чегурко, Матвеев, Рябов, Семенко, Бондаренко, Гавриш, Зуевич, Сивка
Удаления: Парамонов 59
Источник — Sport.ua
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