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Первая лига. Колос обыграл Полтаву

«Горожане» проиграли очередной домашний поединок

  • 12.05.2017 22:36
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ФК Полтава - «Колос» (Ковалевка) 0:2
Голы: Поздеев 59 (пен.), Бондаренко 87

ФК Полтава (стартовый состав): Крынский, Нехтий, Парамонов, Дмитренко, Трояновский, Лебеденко, Сокуренко, Зеленевич, Голиков, Соломка, Ковтун
«Колос» (стартовый состав): Литвиненко, Задоя, Клименчук, Чегурко, Матвеев, Рябов, Семенко, Бондаренко, Гавриш, Зуевич, Сивка

Удаления: Парамонов 59

Источник — Sport.ua

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