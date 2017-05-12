Мхитарян вошел в Команду недели Лиги Европы

В Команду недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы УЕФА попали по три игрока «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и «Лиона», а также два футболиста «Сельты».

Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»)

Возможно, голкипер остался недоволен собой в эпизоде с голом Маруана Феллайни, но в дальнейшем Альварес действовал безупречно. Испанец сделал ряд хороших сейвов и помог «Сельте» сохранить интригу до самого конца.

Защитник: Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»)

Правый защитник не так активно шел вперед, как обычно, но зато показал отличную игру в обороне, зацементировав свою зону.

Защитник: Давинсон Санчес («Аякс»)

Молодой колумбийский стоппер мощно и очень уверенно смотрелся в центре обороны «Аякса».

Защитник: Кенни Тете («Аякс»)

Во втором тайме заменил вице-капитана Йоэла Велтмана, в концовке перекрыл кислород Матье Вальбуэна и Набилю Фекиру.

Полузащитник: Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»)

Армянский хавбек был очень активен в первом тайме, участвовал почти во всех лучших комбинациях «МЮ» и вполне заслужил гол после перерыва, но Серхио Альварес парировал его прекрасный удар.

Полузащитник: Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»)

Своевременное ускорение Феллайни закончилось голом, который в итоге вывел его команду в финал. Во втором тайме едва не забил второй.

Полузащитник: Максим Гоналон («Лион»)

Один из главных авторов вдохновенной игры «Лиона». Капитан команды был в центре почти всех событий.

Полузащитник: Набиль Фекир («Лион»)

Был опасен на протяжении всего матча. Приложив руку ко второму голу «Лиона», плеймейкер записал на свой счет четвертую результативную передачу в восьми встречах этой Лиги Европы.

Полузащитник: Пьоне Систо («Сельта»)

Как и в первом матче, футболист сборной Дании представлял очень серьезную угрозу для «МЮ». Остается лишь гадать, что бы было, забей Даниэль Васс после одной из его подач.

Нападающий: Каспер Дольберг («Аякс»)

Постоянно угрожал воротам «Лиона» на контратаках. Открыл счет, забив шестой мяч в своем дебютном еврокубковом сезоне.

Нападающий: Александр Ляказетт («Лион»)

Вернулся после травмы бедра и повел «Лион» в последний бой. Забил два гола в течение 81 секунды, благодаря чему его команда возродила интригу в противостоянии.