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Шахтер прибыл в Одессу без ряда игроков основного состава

Пятов, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард и Тайсон пропустят матч с «Черноморцем»

  • 12.05.2017 22:18
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Вечером 12 мая «горняки» отправились в Одессу, где завтра им предстоит встретиться с «Черноморцем» в рамках 29-го тура национальной Премьер-лиги.

На игру с одесситами чемпион Украины вылетел в таком составе:

вратари: Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Марсио Азеведо, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили;
полузащитники: Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Марлос, Дентиньо;
нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Стартовый свисток арбитра матча «Черноморец» – «Шахтер» прозвучит 13 мая в 19:30. Прямая телетрансляция запланирована на 2+2.

Источник — ФК Шахтер

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