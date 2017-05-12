Шахтер прибыл в Одессу без ряда игроков основного состава

Вечером 12 мая «горняки» отправились в Одессу, где завтра им предстоит встретиться с «Черноморцем» в рамках 29-го тура национальной Премьер-лиги.
На игру с одесситами чемпион Украины вылетел в таком составе:
вратари: Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Марсио Азеведо, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили;
полузащитники: Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Марлос, Дентиньо;
нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Стартовый свисток арбитра матча «Черноморец» – «Шахтер» прозвучит 13 мая в 19:30. Прямая телетрансляция запланирована на 2+2.
Источник — ФК Шахтер
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