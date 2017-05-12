В Киеве стартует финал детского турнира Давай, играй!

12 мая в преддверии старта финального турнира сезона проекта массового футбола «Давай, играй!» в киевском отеле «Опера» состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие тренеры и капитаны восьми детских коллективов, которые в двух возрастных категориях поведут борьбу за право называться лучшей командой.

Все финалисты заверили журналистов, что ставят задачу завоевать кубок, а главное – получить неоценимый соревновательный опыт.

– У меня самая лучшая команда, – с ходу ответил тренер «Донбасса» U10 Илья Шафарук. – Будем обыгрывать соперников благодаря нашему характеру. Донецк всегда им славился. Что касается моих подопечных, то они не только хотят побеждать, но и собираются в будущем попасть в Академию ФК «Шахтер».

Уверен в успехе своих подопечных и наставник краматорского «Адреналина» U12 Вадим Тищенко:

– У нас такие дети, которых нет ни у кого. Приезжали даже агенты смотреть. Завтра увидите, что они делают с мячом. Спасибо за возможность принять участие в таком турнире!

Оптимистично настроены и самые юные спортсмены. Каждый подтвердил, что попасть в финал было очень сложно.

– Нам непросто было победить в турнире во Львове, но все мы очень счастливы находиться здесь, – поделился с журналистами капитан «Спортресурса» U10 Артем Наконечный. – Мой любимый футболист – Андрей Пятов. Хочу быть таким, как он, когда вырасту.

Сложнее всего квалифицироваться на итоговый турнир оказалось в Краматорске, где в проект вовлечены 330 детей.

– Тяжело было стать у себя первыми, – признался капитан Black Star U12 Родион Пустовит. – Но раз мы пробились в финал, то должны выиграть. Наша команда настроена только на победу!

В группу U10 вошли «Спортресурс» (Львов), «Стрела» (Краматорск), «Донбасс» (Донецк) и «Победа» (Курахово).

В первый день соревнования соперники проведут очные встречи. Матчи группового турнира состоятся 13 мая с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, поединок за третье место и финал – 14 мая в 13:00.

Группу U12 составили «Прорыв» (Северодонецк), «Квадрат» (Львов), Black Star и «Адреналин» (обе – Краматорск).

Игры в группе пройдут 13 мая с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00, финальные матчи – 14 мая в 13:30.

Все поединки состоятся в Счастливом на полях Академии «горняков». Победителей и участников турнира наградят призами и медалями футболисты основного состава «Шахтера».