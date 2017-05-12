Экс-игрок сборной Украины будет выступать в чемпионате области

Екс-футболіст київського «Динамо», «Миколаєва», кропивницької «Зірки» та ще низки клубів Олег Допілка переходить до ФК «Минай». Про це заявив головний тренер команди з Ужгородщини Микола Гібалюк у студії програми «Поза грою».



«Днями до нас приєднається Олег Допілка, який вже відомий для закарпатських вболівальників. Він виступав за нашу команду впродовж зимового турніру. Гравець такого калібру нам дуже потрібен, адже з досвідом Олега ми зможемо більше. Що й казати, він свого часу мав можливість грати у Лізі Чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед»! Допілка може закрити будь-яку позицію на полі. Тішусь, що Олег тепер з нами».



Відомо, що Допілка тренувався з командою близько вдох місяців під час зимового збору, однак потім вирішив покинути команду, оскільки розглядав варіанти продовження кар'єри в Азії. У підсумку, з жодним клубом до домовленостей не дійшло і Допілка останній час так ніде й не був працевлаштований.



Сам футболіст інформацію підтверджує: «Так, можна сказати, що я знову перейшов до «Минаю». Відгукнувся на запрошення тренера та керівництва. Провів з командою вже два тренування. У колективі все подобається. Не дарма ж я тут! Тепер же залишились формальності: мене потрібно дозаявити у Чемпіонат області. Сподіваюсь, допоможу команді прогресувати».