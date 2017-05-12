УЕФА может дисквалифицировать Лион из еврокубков

УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела против французского «Лиона».
В матче против «Аякса» фанаты «львов» нарушили сразу несколько пунктов правил УЕФА, что грозит дисквалификацией из еврокубков.
«Лион» ранее подвергался штрафам и был предупрежден, что в случае повторения подобных нарушений клуб может быть дисквалифицирован из еврокубков.
Решение по этому делу будет принято 20 июля.
Источник — Sport.ua
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