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УЕФА может дисквалифицировать Лион из еврокубков

Французский клуб ждет суровое наказание

  • 12.05.2017 21:35
  • 852 просмотров
  • 1 комментария
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УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела против французского «Лиона».

В матче против «Аякса» фанаты «львов» нарушили сразу несколько пунктов правил УЕФА, что грозит дисквалификацией из еврокубков.

«Лион» ранее подвергался штрафам и был предупрежден, что в случае повторения подобных нарушений клуб может быть дисквалифицирован из еврокубков.

Решение по этому делу будет принято 20 июля.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 12.05.2017 22:03
    0
    а що за порушення, можна детальніше?
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