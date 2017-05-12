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Клубный рейтинг УЕФА. Динамо опускается на 25-е место, Шахтер - 18-й

Лучшим клубом Европы остается мадридский «Реал»

  • 12.05.2017 21:07
  • 1300 просмотров
  • 5 комментария
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Клубный рейтинг УЕФА. Динамо опускается на 25-е место, Шахтер - 18-й

После матчей Лиги Европы киевское «Динамо» потеряло свои позиции в клубном рейтинге УЕФА.

Полуфиналист турнира, «Лион», сумел обойти «Фиорентину» и «Динамо», сместив последних на 25-е место.

Лидером рейтинга является мадридский «Реал», следом идут «Бавария» и «Барселона».

Донецкий «Шахтер» расположился на 18-м месте.

Напомним, что клубный рейтинг УЕФА влияет на «посев» команд при жеребьевке еврокубков.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей
      Андрей, 12.05.2017 21:39
    +4
    А напечатать весь рейтинг сложно или ссылку на сайт УЕФА оставить?
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 12.05.2017 21:59
    0
    Надеюсь хоть теперь дырнамо фаны поймут хто в доме (Украине) хозяин ? Вопрос о лучшей команде Украины снят ?
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    Sasha112006
    online
      Sasha112006, 12.05.2017 22:01
    -1
    Они скажут а ты 75 год посмотри или 86
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    ZpoRt
      ZpoRt, 12.05.2017 22:04
    -1
    WADO 1976, 12.05.2017 21:59
    Надеюсь хоть теперь дырнамо фаны поймут хто в доме (Украине) хозяин ? Вопрос о лучшей команде Украины снят ?

    Вообще-то шахтер недавно был 13-м, а Динамо 27-м...
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    ZpoRt
      ZpoRt, 12.05.2017 22:05
    0
    ZpoRt, 12.05.2017 22:04
    WADO 1976, 12.05.2017 21:59
    Надеюсь хоть теперь дырнамо фаны поймут хто в доме (Украине) хозяин ? Вопрос о лучшей команде Украины снят ?

    Вообще-то шахтер недавно был 13-м, а Динамо 27-м...

    Так что у кого прогресс, а у кого регресс????
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