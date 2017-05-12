Клубный рейтинг УЕФА. Динамо опускается на 25-е место, Шахтер - 18-й

После матчей Лиги Европы киевское «Динамо» потеряло свои позиции в клубном рейтинге УЕФА.
Полуфиналист турнира, «Лион», сумел обойти «Фиорентину» и «Динамо», сместив последних на 25-е место.
Лидером рейтинга является мадридский «Реал», следом идут «Бавария» и «Барселона».
Донецкий «Шахтер» расположился на 18-м месте.
Напомним, что клубный рейтинг УЕФА влияет на «посев» команд при жеребьевке еврокубков.
Источник — Sport.ua
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Вообще-то шахтер недавно был 13-м, а Динамо 27-м...
Надеюсь хоть теперь дырнамо фаны поймут хто в доме (Украине) хозяин ? Вопрос о лучшей команде Украины снят ?
Вообще-то шахтер недавно был 13-м, а Динамо 27-м...
Так что у кого прогресс, а у кого регресс????
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