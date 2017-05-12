Коммерческая комиссия клуба болельщиков «Металлиста 1925» в действии

Спустя неделю после первого, ознакомительного совместного заседания комиссии по PR и связям со СМИ и коммерческой комиссии, состоялось организационное заседание коммерческой комиссии клуба.
На заседании присутствовали десять членов «Клуба болельщиков», которые изъявили желание участвовать в комиссии по коммерческим вопросам. Был выбран руководящий состав комиссии: председатель комиссии Сергей Симонов, заместитель председателя Виталий Николаенко, секретарь Дмитрий Кульбачный.
На заседании комиссии был обсужден и рекомендован к применению медиа-план клуба на ближайшее время, подготовленный Виталием Николаенко. В частности, в него вошли подготовка видеороликов по презентации новой формы и логотипа.
Оживлённую дискуссию вызвали и рекомендации по подготовке клубного брендбука и рекламной кампании клубных абонементов. Также на заседании комиссии обсуждались вопросы организации производства клубной атрибутики и методов ее продаж, в частности запуск клубного интернет-магазина.
Члены комиссии решили проводить еженедельные заседания методом онлайн-конференций и ежемесячно в «живом» режиме.
Стать членом комиссии и активно влиять на жизнь клуба может любой член клуба болельщиков «Металлист 1925».
Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua
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