Владимир БЕССОНОВ: «В Динамо ты не можешь играть спустя рукава»

Официальный сайт ФК «Динамо» (Киев) продолжает серию публикаций, посвященную 90-летию клуба!



Владимир Бессонов выступал в составе «Динамо» на протяжении 15-ти лет (с 1976-го до 1990-го), за это время проведя более 350-ти матчей в различных турнирах. Вместе с «бело-синими» блестящий полузащитник шесть раз стал чемпионом СССР, четыре раза выиграл Кубок страны, в 1986 году выиграл Кубок обладателей Кубков, а также 11 раз попадал в список «33 лучших футболистов СССР, из них 9 раз – под №1.



Накануне празднования 90-летия родного клуба Владимир Васильевич рассказал, что для него значит «Динамо» (Киев).



- Никто точно сказать не может, когда собственно зародился футбол в Англии, а 90 лет для отдельно взятого футбольного клуба – уже довольно солидный возраст. Все же, через десять лет целое столетие уже будет... Да и «Динамо» (Киев) есть чем гордиться в своей истории – благодаря громким победам наш клуб является брендом, его знают во всем мире.



- Что для вас значит «Динамо» (Киев)?

- Это моя жизнь. С самого детства я болел за киевское «Динамо», и поколения 60-70-х годов, за играми которых я с восторгом наблюдал по телевизору, сыграло огромную роль в моем дальнейшем становлении как футболиста. Я счастлив и благодарен судьбе, что моя мечта воплотилась в жизнь, и я имел возможность играть в таком большом клубе, отдав ему все, что у меня было.



- Какое поколение «Динамо» для вас является сильнейшим?

- Не могу выделить какое-то одно поколение, ведь «Динамо» всегда было, есть и будет. Все футболисты, которые играли в составе команды, являются исполнителями высочайшего уровня. Уверен, что и каждое следующее поколение будет приносить новые победы клубу.



- Какой самый памятный матч для вас?

- Все матчи в составе «Динамо» (Киев) для меня памятные. В каждом поединке, выходя на поле в футболке с буквой «Д» на груди, ты должен отдавать все силы ради победы своей команды. На стадион приходят твои болельщики, и, конечно, ты не можешь играть спустя рукава – нужно играть и отдаваться полностью в каждом отдельно взятом эпизоде и наслаждаться каждым мгновением, проведенным на футбольном поле.



- Что можете пожелать нынешнему поколению «Динамо» (Киев)?

- Нужно, чтобы ребята понимали, насколько непростая и ответственная у них работа, ведь они представляют такой клуб, как «Динамо» (Киев). Хочется пожелать им достичь самых больших вершин в футболе – конечно же, в футболке с буквой «Д» на груди.