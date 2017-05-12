ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус выкупил Бенатия у Баварии

Туринский «Ювентус» объявил о подписании полноценного контракта с защитником команды Мехди Бенатия.
«Старая синьора» выкупит игрока у «Баварии» за 17 миллионов евро. Эту сумму туринцы будут выплачивать в течение двух лет.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.
В текущем сезоне Бенатия отыграл за чемпионов Италии 18 матчей во всех турнирах.
Источник — Sport.ua
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