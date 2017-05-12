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ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус выкупил Бенатия у Баварии

Туринцы заплатят за игрока 17 миллионов евро

  • 12.05.2017 19:58
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twitter.com/juventusfc
© twitter.com/juventusfc

Туринский «Ювентус» объявил о подписании полноценного контракта с защитником команды Мехди Бенатия.

«Старая синьора» выкупит игрока у «Баварии» за 17 миллионов евро. Эту сумму туринцы будут выплачивать в течение двух лет.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.

В текущем сезоне Бенатия отыграл за чемпионов Италии 18 матчей во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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