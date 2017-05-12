Чемпионский матч Челси, Тоттенхэм и МЮ без турнирной мотивации

Чемпионский матч «Челси»

«Челси» осталось сделать последний, но самый важный шаг к чемпионству. Для этого необходимо одолеть на выезде «Вест Бромвич». Нельзя сказать, что это сложная задача, поскольку «дрозды» «сливают» концовку сезона, доведя безвыигрышную серию до шести матчей (четыре поражения и две ничьи). Но в то же время учитывая, что в этом сезоне «Вест Бромвич» уже отбирал очки у грандов, не думаю, что команда Тони Пьюлиса сдастся без боя.

Антонио Конте очень близок к завоеванию титула чемпиона Англии в дебютном же сезоне в АПЛ. В это сложно было поверить еще на старте сезона, когда у лондонской команды были заметные проблемы с игрой, но затем «синие», перейдя на новую тактику, улучшили игру и уже по истечении первого круга, было понятно, что «Челси» - главный фаворит чемпионской гонки. И вплоть до последних матчей сезона лондонцы этот статус подтверждают, ни разу не дав усомниться в том, что команда итальянского наставника не заслуживает золотых медалей.

Интересные факты:

- «Вест Бромвич» выиграл три из последних пяти матчей против «Челси» на «Хоторнс», но «синие» проиграли только одну из последних восьми встреч с «дроздами» в Премьер-лиге.

- Антонио Конте станет только четвертым тренером, выигравшим АПЛ в свой дебютный сезон в Англии, вслед за Жозе Моуриньо в 2004-05 годах, Карло Анчелотти в 2009-10 годах и Мануэлем Пеллегрини в 2013-14 годах.

- Тони Пьюлис выиграл только шесть матчей из 44-х после того, как его команды достигли отметки в 40 очков. Наибольшее количество очков в Премьер-лиге Пьюлис набрал со «Стоком» (47) в 2010 году.

- Диего Коста забил три гола в пяти поединках с «Вест Бромвичем.

«Вест Бромвич» - «Челси»

12 мая, 22:00. «Хоторнс», Уэст-Бромидж

Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 9.00 Х - 4.94 П2 - 1.38

Ориентировочные составы:

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Якоб – Брант, Ливермор, Флетчер, Макклин – Рондон

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Коста

Не сыграют: Робсон-Кану, Филлипс (оба травмированы)

Медальные амбиции «Ман Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы после разгромной победы над «Кристал Пэлас» подходит в отличном настроении к еще одному домашнему матчу. Но на сей раз «Ман Сити» предстоит куда более серьезная встреча с «Лестером». Хоть подопечные Крэйга Шекспира уже ни за что не борются, команда намерена завершить сезон в ТОП-10. Сейчас «Лестер» занимает девятое место и может даже побороться за восьмое с ВБА. Более того, «лисы» солидно выглядят под руководством Шекспира, проиграв всего в двух из десяти (при семи победах и одной ничьи) поединков чемпионата.

Тем не менее, «горожанам» победа нужна куда больше. «Манчестер Сити» имеет реальные шансы не только квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, но и завершить нынешний сезон, первый для Хосепа Гвардиолы в Англии, в призовой тройке. Победы над «Лестером», «Вест Бромвичем» и «Уотфордом» обеспечат «Сити» бронзовые медали. Впрочем, сможет ли в предстоящих трех встречах манчестерская команда набрать девять очков, это уже другой вопрос.

Кроме того, грядущая игра с «Лестером» будет принципиальной для команды Хосепа Гвардиолы, уступившей в первом круге на «Кинг Пауэр» со счетом 2:4 (хет-трик в том поединке оформил Джейми Варди). Жажда реванша не присутствовать у «горожан» просто не может.

Интересные факты:

- «Манчестер Сити» выиграл последние четыре матча против действующих чемпионов.

- «Лестер» проиграл только две из последних семи встреч Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

- Серхио Агуэро надо забить еще два гола, чтобы стать пятым игроком, забившим 20+ в трех сезонах подряд, после Алана Ширера (четыре сезона), Тьерри Анри (пять сезонов), Руда ван Нистелроя и Харри Кейна.

- Джейми Варди забил семь голов в последних десяти матчах чемпионата, после того, как в первых 22-х он забил только пять.

«Манчестер Сити» - «Лестер Сити»

13 мая, 14:30. Манчестер, «Этихад»

Арбитр: Роберт Мэдли

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.21 Х - 7.19 П2 - 13.00

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Фернандиньо, Отаменди, Компани, Клиши – Туре, Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане – Жезус

«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Хут, Беналуан, Фукс – Марез, Ндиди, Кинг, Олбрайтон – Окадзаки, Варди

Не сыграют: Браво, Гюндоган (оба травмированы) – Морган, Дринкуотер, Менди, Ваге (все травмированы)

«Тоттенхэм» vs МЮ: когда отсутствует турнирная мотивация

Еще несколько недель назад поединок 37-го тура между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» виделся очень важным с турнирной точки зрения. Причем, для обеих команд. Казалось, «шпоры» смогут едва ли не до последнего тура конкурировать с «Челси» за чемпионство, а «красные дьяволы» точно также – в борьбе за лигочемпионовское место.

Но предыдущий тур оказался определяющим в этом плане. «Тоттенхэм» неожиданно уступил «Вест Хэму», предоставив «Челси» возможность самостоятельно решить судьбу чемпионства, а Жозе Моуриньо пожертвовал поединком с «Арсеналом», да и вообще концовкой сезона в Премьер-лиге, дабы решить куда более важную задачу – победа в Лиге Европы. А потому предстоящая встреча на «Уайт Харт Лейн» вызывает интерес лишь со спортивной точки зрения, но уж никак не с турнирной.

Проиграв минимально в дерби «молотобойцам», команда Маурисио Почеттино решительно настроена порадовать своих болельщиков последней домашней игрой сезона. Да еще и топ соперник – «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» имеют возможность пройти весь сезон без поражений в родных стенах. Выступления лондонской команды в нынешнем сезоне на «Уайт Харт Лейн» в АПЛ просто фантастическое – 16 побед в 18 матчах. Уверен, что «Тоттенхэм» приложит максимум усилий, чтобы закончить сезон дома ярко и на победной ноте.

После выхода в финал Лиги Европы Жозе Моуриньо наверняка предоставит нескольким игрокам отдых, собственно говоря, как и в предыдущей встрече с «Арсеналом». Рисковать здоровьем ключевых игроков менее, чем за две недели до финального поединка ни один тренер не станет. В чемпионате МЮ, прервавшего в минувший уик-энд на «Эмирейтс» 25-матчевую беспроигрышную серию, уже ничего не надо. Ниже шестого места «манкунианцы» не опустятся, а вот выше уже вряд ли поднимутся.

Интересные факты:

- Единственная победа «Тоттенхэма» в последних 15 домашних матчах с «Манчестер Юнайтед» была одержана в прошлом сезоне (3:0).

- Жозе Моуриньо не смог выиграть в последних четырех поединках Премьер-лиги на «Уайт Харт Лейн».

- «Шпоры» имеют возможность завершить сезон непобедимыми в родных стенах впервые с 1964/65 и побить клубный рекорд по количеству побед дома (16), установленный в 1987 году (14).

- Харри Кейн забивал против 23 из 25 клубов, с которыми он столкнулся в АПЛ, но еще ни разу не забил в шести матчах против МЮ.

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»

14 мая, 18:30. Лондон, «Уайт Харт Лейн»

Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.68 Х - 3.91 П2 - 5.32

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Уокер, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис – Дайер, Ваньяма – Эриксен, Алли, Сон – Кейн

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Туанзебе, Смоллинг, Байи, Дармиан – Каррик, Эррера – Мата, Погба, Мартиаль – Рэшфорд

Не сыграют: Уинкс, Ламела, Картер-Викерс (все травмированы) – Рохо, Шоу, Ибрагимович, Янг, Фосу-Менса (все травмированы), Феллаини (дисквалификация)

Все матчи 37-го тура: