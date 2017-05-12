Агент Олейника: «Ведем разговоры в нескольких направлениях»

Агент полузащитника «Дармштадта» Дениса Олейника Андрей Головаш рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного.
«30 июня заканчивается контракт. Это была наша инициатива – подписать соглашение на один год. Безусловно, на ситуацию повлияла травма Дениса. Сперва был неверный диагноз, а потом более полугода ушло на операцию и реабилитацию.
Сейчас Олейник вернулся и в нормальной форме. Посмотрим, может, он сыграет в двух турах и получит какое-то время. Выглядит он неплохо. Когда получил шанс – вышел и сразу забил. Забивал и отдавал передачи во всех тестовых матчах. Вопросов к нему нет.
Ведем разговоры в нескольких направлениях. Речь идет не о чемпионате Украины», – сказал Головаш.
Ранее сообщалось, что украинские легионеры «Дармштадта» Денис Олейник, Артем Федецкий и Денис Березовский станут свободными агентами по окончании сезона.
Источник — ТК Футбол
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