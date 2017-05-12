НЕСТЕРОВ: «Против Днепра нужно быть сконцентрированными все 90 минут»

Игрок «Карпат» Андрей Нестеров поделился ожиданиями перед матчем с «Днепром».



«С точки зрения турнирной таблицы это принципиальный матч. Мы хотим добыть положительный результат для наших болельщиков, для нас самих, чтобы увереннее двигаться дальше. Все понимают ответственность этого матча. Надеюсь, что у нас все получится в Днепре.



Против «Днепра» нужно быть сконцентрированными все 90 минут, потому что в любой момент молодые ребята из этой команды могут выбежать из-за спины, они хорошо оснащены индивидуально, так что нужно быть готовым и сконцентрированным все 90 минут на поле», – сказал Нестеров.

Поединок «Днепр» – «Карпаты» состоится в воскресенье,14 мая. Начало в 19:30.