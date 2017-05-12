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НЕСТЕРОВ: «Против Днепра нужно быть сконцентрированными все 90 минут»

Защитник «Карпат» – о предстоящем поединке чемпионата

  • 12.05.2017 18:50
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fckarpaty.lviv.ua. Андрей Нестеров (слева)
© fckarpaty.lviv.ua. Андрей Нестеров (слева)

Игрок «Карпат» Андрей Нестеров поделился ожиданиями перед матчем с «Днепром».

«С точки зрения турнирной таблицы это принципиальный матч. Мы хотим добыть положительный результат для наших болельщиков, для нас самих, чтобы увереннее двигаться дальше. Все понимают ответственность этого матча. Надеюсь, что у нас все получится в Днепре.

Против «Днепра» нужно быть сконцентрированными все 90 минут, потому что в любой момент молодые ребята из этой команды могут выбежать из-за спины, они хорошо оснащены индивидуально, так что нужно быть готовым и сконцентрированным все 90 минут на поле», – сказал Нестеров.

Поединок «Днепр» – «Карпаты» состоится в воскресенье,14 мая. Начало в 19:30.

Источник — ТК Футбол

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