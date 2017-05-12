Самарское испытание для Зенита и ожесточенная борьба за Лигу Европы

На сей раз без сюрпризов?

В прошлом туре тульский «Арсенал» преподнес сенсацию, минимально обыграв дома «Ростов». Впрочем, больших дивидендов от этого успеха «канониры» не получили, поскольку главные конкуренты в борьбе за выживание «Оренбург» и «Крылья Советов» также одержали победы.

Откровенно говоря, шансов не спасение у команды Сергея Кирьякова немного. Если в домашних матчах с «Амкаром» и немотивированным «Спартаком» «Арсенал-Тула» поборется еще за три очка, то одолеть на выезде ЦСКА, у которого с мотивацией точно никаких проблем не будет («армейцы» ведет борьбу с «Зенитом» за второе место), это сродни грому среди ясного неба. Тем более, что выездные поединки даются «пушкарям» архисложно – 0 побед, три ничьи и 11 поражений в 14 матчах.

ЦСКА – «Арсенал Тула»

12 мая, 19:30. Москва, «ВЭБ Арена»

Арбитр: Владимир Сельдяков

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.28 Х - 5.47 П2 - 11.50

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Витиньо, Чалов

«Арсенал Тула»: Габулов – Беляев, Сунзу, Вергара – Комбаров, Максимов, Боурчану, Горбатенко, Александров – Расич, Бурмистров

Не сыграют: Еременко (дисквалификация) – Григалава, Берхамов (оба травмированы), Думбия (дисквалификация)

Самарское испытание для «Зенита»

Крайне сложный визит в Самару ожидает «Зенит». Команда Вадима Скрипченко, прервавшая в поединке с «Уралом» трехматчевую безвыигрышную серию, еще не обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон. «Крылья Советов» находятся всего в одном очке от зоны вылета, и вполне могут еще вылететь, поэтому оставшиеся три поединка чрезвычайно важны для самарцев.

Особенно непростыми будут два домашних матча с «Зенитом» и «Тереком», которые так же, как и «волжане» еще не решили все свои задачи в нынешнем сезоне. Любопытно, что на «Металлурге» подопечные Вадима Скрипченко не побеждали еще в весенней части сезона, доведя безвыигрышную домашнюю серию до пяти матчей.

Команда Мирчи Луческу потерпела неожиданное поражение на «Крестовском» в минувшем туре от «Терека». «Зенит» снова разочаровал своей игрой и теперь рискует финишировать за пределами Лиги чемпионов. Если ЦСКА выиграет во всех трех предстоящих встречах, именно «армейцы» завершат сезон на желанном втором месте, оставив позади питерскую команду. Учитывая невыразительную игру, а также нестабильные результаты, «сине-бело-голубые» и вовсе могут провалить оставшиеся матчи с «Крыльями Советов», «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Крылья Советов» - «Зенит»

13 мая, 16:00. Самара, «Металлург»

Арбитр: Александр Егоров

Котировки БК «Олимп»

П1 - 4.73 Х - 3.56 П2 - 1.79

Ориент ировочные составы:

«Крылья Советов»: Лория – Зотов, Надсон, Божин, Ятченко – Мияилович, Зинков – Бруно, Ткачев, Паскуато – Корниленко

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Гарсия, Цаллагов – Молло, Жулиано, Данни – Дзюба

Не сыграют: Громов, Таранов, Гаджибеков (все травмированы) – Файзулин (травма), Шатов (дисквалификация)

Еврокубковая мотивация «Ростова»

Наиболее интересное противостояние 28-го тура с точки зрения расположения команд в турнирной таблице, состоится в Ростове-на-Дону, где команда Ивана Данильянца сыграет с «Рубином». Если игроки казанской команды уже доигрывают сезон, всеми мыслями находясь в отпуске, то «Ростов» все еще преследует цели. «Желто-синие» ведут борьбу с «Краснодаром» и «Тереком» за последнее еврокубковое место.

Ростовская команда уже могла сравняться по набранным очкам с «быками», но совсем необязательно уступила в прошлом туре «Арсеналу-Туле», упустив возможность догнать «Краснодар». Это поражение стало первым для «сельмашей» в весенней части сезона, точно так же, как и пропущенный гол для Никиты Медведева, у которого прервалась великолепная девятиматчевая сухая серия.

«Рубин» хоть и доигрывает сезон, но впервые нынешней весной выиграл два матча кряду. Одолели подопечные Хавьера Грасии в Москве «Локомотив» и дома «Уфу». В обоих поединках с лучшей стороны себя показал Мийо Цакташ. Против «железнодорожников» хорват отметился ассистом, а в ворота Александра Беленова – отправил два гола.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не думаю, что казанская команда так легко отдаст последние матчи сезона. А потому «Ростову», ЦСКА и тем более «Амкару» точно не стоит ждать легких путей в грядущих встречах с командой Хавьера Грасии.

«Ростов» - «Рубин»

14 марта, 19:00. Ростов-на-Дону, «Олимп-2»

Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.69 Х - 3.48 П2 - 5.88

Ориентировочные составы:

«Ростов»: Медведев – Гацкан, Кудряшов, Навас – Калачев, Ерохин, Могилевец, Нобоа, Терентьев – Азмун, Полоз

«Рубин»: Рыжиков – Кузьмин, Камболов, Санчес, Набиуллин – Цакташ, М’Вила – Жемалетдинов, Ахметов, Ткачук – Канунников

Не сыграют: Джанаев (травма) – Сонг, Лестьенн (оба травмированы)

Все матчи 28-го тура: