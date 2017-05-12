Симеоне не собирается покидать Атлетико

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне во время пресс-конференции предсезонного турнира Audi Cup намекнул, что собирается продолжить свою тренерскую карьеру в Мадриде.
«Тот факт, что я представляю клуб здесь, на этом турнире, сигнализирует о том, что моя карьера в «Атлетико» продолжится. Увидимся на Audi Cup в июле. Мы будем рады принять участие в турнире с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», – сказал Симеоне.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Симеоне четырехлетний контракт.
Источник — Football-italia
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