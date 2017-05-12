Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас выступает в любительском клубе «Катандзаро», сделал хет-трик в матче пятого тура Киевской суперлиги против «Альянса» (9:2).

Благодаря этой победе команда 32-летнего полузащитника с первого места в группе квалифицировалась в основной этап турнира, который проходит на футбольных полях Киева и Киевской области.

Добавим, что Алиев довел количество своих забитых мячей до 10 голов. Это лучший показатель турнира.