Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас выступает в любительском клубе «Катандзаро», сделал хет-трик в матче пятого тура Киевской суперлиги против «Альянса» (9:2).
Благодаря этой победе команда 32-летнего полузащитника с первого места в группе квалифицировалась в основной этап турнира, который проходит на футбольных полях Киева и Киевской области.
Добавим, что Алиев довел количество своих забитых мячей до 10 голов. Это лучший показатель турнира.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.