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Алиев оформил второй хет-трик в Weekend Superleague

Бывший футболист «Динамо» уверенно чувствует себя на аматорском уровне

  • 12.05.2017 18:14
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footboom.com. Александр Алиев
© footboom.com. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас выступает в любительском клубе «Катандзаро», сделал хет-трик в матче пятого тура Киевской суперлиги против «Альянса» (9:2).

Благодаря этой победе команда 32-летнего полузащитника с первого места в группе квалифицировалась в основной этап турнира, который проходит на футбольных полях Киева и Киевской области.

Добавим, что Алиев довел количество своих забитых мячей до 10 голов. Это лучший показатель турнира.

Источник — Footboom

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