Динамо вшанує пам'ять видатних футболістів і тренерів клубу

13 травня виповниться 15 років із дня смерті легендарного тренера та гравця київського «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського.

Цього ж дня київский клуб відзначає 90-річчя свого заснування. У суботу буде вшановано не лише пам’ять великого Метра, а й усіх видатних динамівців, які творили славетну історію клубу, але яких зараз вже немає поруч із нами.

У рамках акції «Пам’ятаємо», присвяченій ювілею київського «Динамо», цієї суботи об 11:00 на Байковому кладовищі зберуться керівники клубу, ветерани та майбутні динамівці, рідні та близькі тих, кого немає з нами, та усі небайдужі аби покласти квіти та вшанувати пам’ять кожного динамівця, який покинув цей світ.

А о 12:00 біля пам'ятника Валерію Лобановському, який встановлено біля входу на стадіон «Динамо», відбудеться мітинг пам'яті великого тренера.