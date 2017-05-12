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Динамо вшанує пам'ять видатних футболістів і тренерів клубу

Цієї суботи київський клуб проведе акцію під назвою «Пам’ятаємо»

  • 12.05.2017 17:47
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13 травня виповниться 15 років із дня смерті легендарного тренера та гравця київського «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського.

Цього ж дня київский клуб відзначає 90-річчя свого заснування. У суботу буде вшановано не лише пам’ять великого Метра, а й усіх видатних динамівців, які творили славетну історію клубу, але яких зараз вже немає поруч із нами.  

У рамках акції «Пам’ятаємо», присвяченій ювілею київського «Динамо», цієї суботи об 11:00 на Байковому кладовищі зберуться керівники клубу, ветерани та майбутні динамівці, рідні та близькі тих, кого немає з нами, та усі небайдужі аби покласти квіти та вшанувати пам’ять кожного динамівця, який покинув цей світ.  

А о 12:00 біля пам'ятника Валерію Лобановському, який встановлено біля входу на стадіон «Динамо», відбудеться мітинг пам'яті великого тренера.

Источник — ФК Динамо Киев

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