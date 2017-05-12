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«На игру Олимпик U-21 – Динамо U-21 зафиксированы нереальные ставки»

Глава Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка просит футболистов о сотрудничестве

  • 12.05.2017 17:24
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ФФУ. Франческо Баранка
© ФФУ. Франческо Баранка

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 29-го тура чемпионата U-21 между донецким «Олимпиком» и киевским «Динамо» (0:4).

Поединок привлек внимание Комитета этики и честной игры ФФУ. Вот что по этому поводу сказал глава Комитета Франческо Баранка.

«На игру «Олимпик» U-21 – «Динамо» U-21 нереальные ставки, поставлены невероятно странные суммы. Были ставки на фору -1,5 мяча на «Динамо», также на тотал голов больше 2,5. Во время матча, в лайве, ставили на тотал больше 3,5 мячей в поединке. Такое ощущение, что они знали, когда надо пропустить голы!» – сказал Баранка.

Также глава Комитета этики опросил о сотрудничестве украинские клубы и футболистов, которые могут помочь решить проблему договорных матчей. В том числе игроков молодежной команды «Олимпика».

«Мы просим клубы о максимальном сотрудничестве, потому что знаем, что они жертвы этой проблемы. Но очевидно, что в некоторых случаях слов недостаточно. Мы сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему, включая обращение в полицию. Я надеюсь, что некоторые футболисты «Олимпика» вместо риска больше никогда не играть в футбол решат сотрудничать с нами», – завершил Баранка.

Источник — Футбол 24

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