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КДК ФФУ контролюватиме матчі останніх турів у Першій та Другій лігах

Також за футболістами буде спостерігати Комітет етики та чесної гри ФФУ

  • 12.05.2017 16:55
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КДК ФФУ контролюватиме матчі останніх турів у Першій та Другій лігах

Комітет етики та чесної гри ФФУ і Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ будуть ретельно контролювати матчі в Першій і Другій лігах.

Члени Комітетів відвідуватимуть матчі останніх турів чемпіонатів Першої та Другої ліг з метою моніторингу дотримання учасниками змагань принципів чесної гри і недопущення випадків організації договірних матчів.

У випадку виявлення підозр щодо ведення командами нечесної спортивної боротьби, органи здійснення футбольного правосуддя обіцяють одразу ж розпочинати розслідування у співпраці із правоохоронними органами.

Источник — ПФЛ

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