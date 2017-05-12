КДК ФФУ контролюватиме матчі останніх турів у Першій та Другій лігах

Комітет етики та чесної гри ФФУ і Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ будуть ретельно контролювати матчі в Першій і Другій лігах.

Члени Комітетів відвідуватимуть матчі останніх турів чемпіонатів Першої та Другої ліг з метою моніторингу дотримання учасниками змагань принципів чесної гри і недопущення випадків організації договірних матчів.

У випадку виявлення підозр щодо ведення командами нечесної спортивної боротьби, органи здійснення футбольного правосуддя обіцяють одразу ж розпочинати розслідування у співпраці із правоохоронними органами.