Лунін – найкращий молодий футболіст УПЛ у квітні

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою і проектом «Золотий Талант», найкращим молодим футболістом квітня став воротар «Дніпра» Андрій Лунін.



Лунін набрав 30 балів і на 3 пункти випередив форварда «Динамо» Артема Бєсєдіна. Замкнув трійку призерів ще один одноклубник переможця – Артем Довбик (18 балів).

У голосуванні брали участь головні тренери команд та експерти.