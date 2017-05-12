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Лунін – найкращий молодий футболіст УПЛ у квітні

УПЛ спільно з проектом «Золотий Талант» визначили найкращого молодого футболіста квітня

  • 12.05.2017 16:20
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УПЛ. Андрей Лунин
© УПЛ. Андрей Лунин

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою і проектом «Золотий Талант», найкращим молодим футболістом квітня став воротар «Дніпра» Андрій Лунін.

Лунін набрав 30 балів і на 3 пункти випередив форварда «Динамо» Артема Бєсєдіна. Замкнув трійку призерів ще один одноклубник переможця – Артем Довбик (18 балів).

У голосуванні брали участь головні тренери команд та експерти.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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